MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuba Ünsal'dan üstsüz fotoğrafla 14 Şubat kutlaması

Tuba Ünsal'dan üstsüz fotoğrafla 14 Şubat kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 17:07 | Son Güncelleme

Tuba Ünsal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü üstsüz fotoğraf paylaşarak kutladı! Tuba Ünsal'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada beğeni topladı.

Tuba Ünsal'dan üstsüz fotoğrafla 14 Şubat kutlaması

Tuba Ünsal da 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Tuba Ünsal, 14 Şubat paylaşımındaki yazısı ve üstsüz fotoğrafıyla gündem oldu.

Ünsal pozuna ise şu notu yazdı:

"En güzel sevgi insanın kendine duyduğu öz sevgi olmalı. O kadar harap bitap büyütülen kızlarız ki birisi kafamızı okşasa aşk sanmaktan, bir güzel laf etse dünyaları yakıp yıkıp peşinde koşmaktan, yalan söylese de acıtmadan söylediği, azar azar üfleyerek kemirdiği ruhunuzu 'yeter ki yalnız kalmayayım' korkusuyla yok saymaktan bıkmıyoruz.

Capture

Sonra elinde kocaman bir sıfır kalıyor. Güçlüsü güçsüzü tüm kadınlar aşk karşısında kekeme... Mümkün olana kanaat etseniz, hayallerinizi hakikat zannetmekten vazgeçseniz bu böyle olmaz! Bu haliyle herkes acınacak durumdadır, ama insan önce kendine acımalı."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Mucize Doktor'da oynamak için evrene mesaj yollamış!Mucize Doktor'da oynamak için evrene mesaj yollamış!
Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş! Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tuba ünsal, tuba ünsal instagram,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

Joker kullandığı soru 'yok artık' dedirtti

Joker kullandığı soru 'yok artık' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sibel Arna'dan 14 Şubat'a orta parmak hareketli tepki!

İç çamaşırsız pozu ve yaptığı hareketle olay oldu

Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez: Dizi için evrene mesaj yolladım

Mucize Doktor'da oynamak için evrene mesaj yollamış!

Rihanna nihayet hayranlarına kulak verdi! Yeni albüm hazırlığı

Hayranları isyandaydı! Nihayet haber geldi

Pınar Altuğ'a dizi teklifi gelmiyor mu? Takipçisine yanıt verdi

Dizi teklifi gelmiyor mu? Takipçisine yanıt verdi

Futbolcuları ifşa eden Beren Güney cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti

Futbolcuları ifşa etmişti! Cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti

Cem Yılmaz'dan bomba paylaşım! 'Bir bu kalmıştı'

Bomba paylaşım! 'Bir bu kalmıştı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.