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Tuba Ünsal 'En mutlu yıllarımı yaşıyorum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2018 23:47 | Son Güncelleme

Gazeteci Mirgün Cabas ile geçtiğimiz ay boşanan oyuncu Tuba Ünsal, bir internet sitesine verdiği röportajda hayatının en mutlu yıllarını yaşadığını söyledi. Tuba Ünsal, geçen günlerde yeni erkek arkadaşıyla görüntülenmişti.

Tuba Ünsal 'En mutlu yıllarımı yaşıyorum'

Oyuncu Tuba Ünsal (36) ‘Studio’11 adlı internet sitesine konuştu.

"HİÇBİR ŞEY BENDEN DAHA DEĞERLİ OLAMAZ"
Studio11'e konuşan Tuba Ünsal şunları söyledi: "Kadın olarak iyi ve güçlü hissettiğim dönemdeyim. Hayatımın en mutlu yıllarını yaşıyorum. Hiçbir şey benden daha değerli olamaz. İnsan, hayatının merkezine kendini koymalı."

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Tuba Ünsal üçüncü evliliğini 2013 yılında gazeteci Mirgün Cabas ile Almanya'da gerçekleştirdi. Çiftin Civan Mert Cabas adında bir oğlu da oldu. Ancak 5 yıl süren evlilik, haziran ayında boşanmayla noktalandı.

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Anahtar Kelimeler:
tuba ünsal mirgün cabas

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