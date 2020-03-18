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Tuba Ünsal: Evde ders yapmaya adapte olamıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 15:35 | Son Güncelleme

Tuba Ünsal, korona virüsü dolayısıyla eğitim ve öğretim hayatına evlerinden devam etmek zorunda kalan çocukların bu konuya uyum sağlamakta zorlandıklarını söyledi.

Tuba Ünsal: Evde ders yapmaya adapte olamıyorlar

İki çocuk annesi Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Korona virüsü önlemleri çerçevesinde evinde olan ve eğitimini uzaktan sürdürmek zorunda kalan kızıyla yaptığı bir görüşmeye ait fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Ünsal bu karenin üzerine şunları yazdı:

tubaunsal-instagram

“Evde ders yapmaya adapte olamıyorlar. Bugün diğer velilerle başka sistemler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Tüm sınıf ve öğretmen online olarak birlikte ders yapsalar? Biz de kendi yaratıcılık sınırlarımızı geliştiriyoruz”

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Anahtar Kelimeler:
tuba ünsal, korona,

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