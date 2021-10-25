Tuba Ünsal’ın kızını gören 'Annesinin kopyası' demeden edemiyor

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal’ın kızı ile olan benzerliği görenleri hayrete düşürdü. 2010 yılında doğum yapan oyuncu, kızına Sare adını verdi. Her geçen gün daha çok annesine benzeyen Sare, kameralardan uzak büyüyen ünlü çocukları arasında yer alıyor. İşte Tuba Ünsal ve kızı Sare arasındaki benzerlik…

TUBA ÜNSAL’IN KIZI İLE BENZERLİĞİ GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

1981 doğumlu olan oyuncu Tuba Ünsal 3 kez evlendi. 2004 yılında Cem Cantaş ile evlenen Ünsal 2006 yılında boşandı. Daha sonra 2010 yılında Murat Pilevneli ile evliliğinden kızı Sare doğdu. Çift 2012 yılında boşandı. Son evliliğini 2013 yılında Mirgün Cabas ile yapan güzel oyuncunun bu evliliğinden de Civan Mert adını verdiği bir oğlu oldu. Çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Ünsal’ın kızı Sare ile olan benzerliği takipçilerini çok şaşırttı. İşte Tuba Ünsal ve kızı Sare…

TUBA ÜNSAL KİMDİR?

Tuba Ünsal, 7 Aralık 1981 tarihinde Denizli'de doğmuştur. Annesi el sanatları öğretmeni, babası asker. Malatya'da yaşayan Ebru adında evli bir ablası var. İlkokulu Vize, Kırklareli'de okudu, ortaokulu Şanlıurfa'da okudu. Liseye ise İzmir'de başlayıp bitirdi. Lisedeyken voleybol takımında ve tiyatro kulübündeydi. Üniversiteye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü'nde başladı. Birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitimini tamamladı.

1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldı. Ardından profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Sonra Fransa'ya gitti. Birkaç ay burada'Kartal Sanat Tiyatrosu'na girdi. Ve burada 'Rıfat Ilgaz Sahnesi'nde oyunculuk yaptı.

Los Angeles'ta Stella Eller akademide oyunculuk eğitimi aldı.

Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. 2003 yılında Yılmaz Erdoğan'ın çektiği "Vizontele Tuuba" filminde oynadı.

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Romeo ve Juliet,

Bir Yaz Gecesi Rüyası,

Vatan, Millet, Sakarya...

FİLMLERİ

2013 - Bebek İşi

2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki

2012 - Beni Unutma

2011 - Tövbeler Tövbesi

2010 - Çakallarla Dans

2009 - Türkler Çıldırmış Olmalı

2009 - Bu Kalp Seni Unutur Mu?

2009 - Şaşırtmalı

2008 - Çocuk

2008 - Plajda

2007 - Küçük Hanım Kar Tanesi

2007 - Yemin

2007 - Çılgın Dersane

2006 - Küçük Hanımefendinin Şoförü

2006 - Küçük Hanımefendi

2005 - Yeniden Çalıkuşu

2005 - Seni Çok Özledim (dizi)

2004 - Hızlı Adımlar

2004 - Ruhun Duymaz

2003 - Vizontele Tuuba

2002 - Mumya Firarda

2002 - Kolay Para

2002 - Karaoğlan

2001 - Savunma

2000 - Kırık Kalpler

1999 - Kurt Kapanı

1999 - Kıvılcım

1998 - Ayşecik

1997 - Ruhsar

1996 - 2000 - Kara Melek

1996 - 2003 - Ayşecik



