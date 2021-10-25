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Tuba Ünsal’ın kızını gören 'Annesinin kopyası' demeden edemiyor

25.10.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

41 yaşındaki Tuba Ünsal, 2010 yılında Murat Pilevneli ile olan evliliğinden tatlı mı tatlı bir kız çocuğu dünyada getirdi. Sare adını verdiği kızı şimdi 11 yaşına girdi. Görenler, “Tuba Ünsal’ın kopyası” demeden edemiyor.

Tuba Ünsal’ın kızını gören 'Annesinin kopyası' demeden edemiyor

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal’ın kızı ile olan benzerliği görenleri hayrete düşürdü. 2010 yılında doğum yapan oyuncu, kızına Sare adını verdi. Her geçen gün daha çok annesine benzeyen Sare, kameralardan uzak büyüyen ünlü çocukları arasında yer alıyor. İşte Tuba Ünsal ve kızı Sare arasındaki benzerlik…

TUBA ÜNSAL’IN KIZI İLE BENZERLİĞİ GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

1981 doğumlu olan oyuncu Tuba Ünsal 3 kez evlendi. 2004 yılında Cem Cantaş ile evlenen Ünsal 2006 yılında boşandı. Daha sonra 2010 yılında Murat Pilevneli ile evliliğinden kızı Sare doğdu. Çift 2012 yılında boşandı. Son evliliğini 2013 yılında Mirgün Cabas ile yapan güzel oyuncunun bu evliliğinden de Civan Mert adını verdiği bir oğlu oldu. Çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Ünsal’ın kızı Sare ile olan benzerliği takipçilerini çok şaşırttı. İşte Tuba Ünsal ve kızı Sare…

Tuba Ünsal’ın kızını gören 'Annesinin kopyası' demeden edemiyor

TUBA ÜNSAL KİMDİR?

Tuba Ünsal, 7 Aralık 1981 tarihinde Denizli'de doğmuştur. Annesi el sanatları öğretmeni, babası asker. Malatya'da yaşayan Ebru adında evli bir ablası var. İlkokulu Vize, Kırklareli'de okudu, ortaokulu Şanlıurfa'da okudu. Liseye ise İzmir'de başlayıp bitirdi. Lisedeyken voleybol takımında ve tiyatro kulübündeydi. Üniversiteye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü'nde başladı. Birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitimini tamamladı.

Tuba Ünsal’ın kızını gören 'Annesinin kopyası' demeden edemiyor

1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldı. Ardından profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Sonra Fransa'ya gitti. Birkaç ay burada'Kartal Sanat Tiyatrosu'na girdi. Ve burada 'Rıfat Ilgaz Sahnesi'nde oyunculuk yaptı.

Los Angeles'ta Stella Eller akademide oyunculuk eğitimi aldı.

Tuba Ünsal’ın kızını gören 'Annesinin kopyası' demeden edemiyor

Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. 2003 yılında Yılmaz Erdoğan'ın çektiği "Vizontele Tuuba" filminde oynadı.

Tuba Ünsal’ın kızını gören 'Annesinin kopyası' demeden edemiyor

OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

  • Romeo ve Juliet,
  • Bir Yaz Gecesi Rüyası,
  • Vatan, Millet, Sakarya...

FİLMLERİ

2013 - Bebek İşi
2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki
2012 - Beni Unutma
2011 - Tövbeler Tövbesi
2010 - Çakallarla Dans
2009 - Türkler Çıldırmış Olmalı
2009 - Bu Kalp Seni Unutur Mu?
2009 - Şaşırtmalı
2008 - Çocuk
2008 - Plajda
2007 - Küçük Hanım Kar Tanesi
2007 - Yemin
2007 - Çılgın Dersane
2006 - Küçük Hanımefendinin Şoförü
2006 - Küçük Hanımefendi
2005 - Yeniden Çalıkuşu
2005 - Seni Çok Özledim (dizi)
2004 - Hızlı Adımlar
2004 - Ruhun Duymaz
2003 - Vizontele Tuuba
2002 - Mumya Firarda
2002 - Kolay Para
2002 - Karaoğlan
2001 - Savunma
2000 - Kırık Kalpler
1999 - Kurt Kapanı
1999 - Kıvılcım
1998 - Ayşecik
1997 - Ruhsar
1996 - 2000 - Kara Melek
1996 - 2003 - Ayşecik

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Anahtar Kelimeler:
Tuba Unsal
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