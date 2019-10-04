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Tuba Ünsal'ın yat fotoğrafı beğeni topladı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 04.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Kısa süre önce yapımcılık hayatına 'Lal Hayal' ile giriş yapan güzel oyuncu Tuba Ünsal, yatta paylaştığı makyajsız fotoğrafıyla hayranlarını büyüledi.

Tuba Ünsal'ın yat fotoğrafı beğeni topladı!

Yoruma kapalı olarak paylaştığı fotoğraf kısa sürede yüksek beğeniye ulaştı.

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Ünlü oyuncu son üç haftadır fotoğraflarını yoruma kapalı olarak paylaşıyor. Kısa zaman önce hakkında çıkan darp iddiaları hakkında gelen yorumlar yüzünden Ünsal'ın böyle bir tercih yaptığı söyleniyor.

722 MİLYON TAKİPÇİ

Instagram'ı aktif olarak kullanan ve güncel olarak paylaşımlarda bulunan güzel oyuncunun 722 milyon takipçisi var.

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tuba ünsal instagram

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