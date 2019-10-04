Tuba Ünsal'ın yat fotoğrafı beğeni topladı!

Yoruma kapalı olarak paylaştığı fotoğraf kısa sürede yüksek beğeniye ulaştı.

Ünlü oyuncu son üç haftadır fotoğraflarını yoruma kapalı olarak paylaşıyor. Kısa zaman önce hakkında çıkan darp iddiaları hakkında gelen yorumlar yüzünden Ünsal'ın böyle bir tercih yaptığı söyleniyor.

722 MİLYON TAKİPÇİ

Instagram'ı aktif olarak kullanan ve güncel olarak paylaşımlarda bulunan güzel oyuncunun 722 milyon takipçisi var.

