MAGAZİN

Tuba Ünsal teknede coştu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2019 11:56 | Son Güncelleme

Arkadaşlarıyla Sedef Adası'na giden Tuba Ünsal teknede coştu. Ünlü oyuncu eğlenceli anlarını Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Tuba Ünsal teknede coştu!

Gazeteci Mirgün Cabas'la 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz sene bitiren oyuncu Tuba Ünsal, evli sevgilisi Caner Karaloğlu ile aşk tatiline çıkmıştı. İkili Çeşme'de objektiflere yakalanmıştı.

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Tuba Ünsal sevgilisiyle yaptığı tatili noktaladıktan sonra bu kez bir arkadaşıyla Sedef Adası'na gidip denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

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Grupta Raisa ve Vanessa Sason kardeşler, Benan Terzioğlu ve Ali Üçer de vardı. Tuba Ünsal teknede çekilen eğlenceli fotoğraflarını Instagram sayfasından paylaştı. (Gecce.com)

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Anahtar Kelimeler:
tuba ünsal tatil

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