Tuba Ünsal teknede coştu!

Gazeteci Mirgün Cabas'la 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz sene bitiren oyuncu Tuba Ünsal, evli sevgilisi Caner Karaloğlu ile aşk tatiline çıkmıştı. İkili Çeşme'de objektiflere yakalanmıştı.

Tuba Ünsal sevgilisiyle yaptığı tatili noktaladıktan sonra bu kez bir arkadaşıyla Sedef Adası'na gidip denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Grupta Raisa ve Vanessa Sason kardeşler, Benan Terzioğlu ve Ali Üçer de vardı. Tuba Ünsal teknede çekilen eğlenceli fotoğraflarını Instagram sayfasından paylaştı. (Gecce.com)



