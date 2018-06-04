Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas boşandı. Tuba Ünsal Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şöyle yazdı:

"Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibarıyla hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık."

Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas 5 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çiftin bir oğlu var.

İlişkileri üzerinde kara bulutlar dolaşan çiftin evlerini ayırdıkları iddia edilmişti.

Tuba Ünsal geçenlerde şunları söylemişti: ''Kesin ayrılık var diyemem. Evlilikte engebeli yollardan geçiyoruz. Yuvamızı kurtarmak için çabalıyorum. Sorunlarım var. Mirgün’e aşık olmasaydım çoktan bitmişti.''

Mirgün Cabas ise ''Boşanacak mısınız?'' sorusuna''Biz böyle mutluyuz'' yanıtını vermişti.



