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Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas boşandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.06.2018 12:07 | Son Güncelleme

Tuba Ünsal, eşi Mirgün Cabas'dan boşandığını Instagram hesabından duyurdu! Tuba Ünsal veMirgün Cabas'ın aralarının kötü olduğu bir süredir biliniyordu

Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas boşandı

Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas boşandı. Tuba Ünsal Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şöyle yazdı:

"Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibarıyla hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık."

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Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas 5 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çiftin bir oğlu var.

İlişkileri üzerinde kara bulutlar dolaşan çiftin evlerini ayırdıkları iddia edilmişti.

Tuba Ünsal geçenlerde şunları söylemişti: ''Kesin ayrılık var diyemem. Evlilikte engebeli yollardan geçiyoruz. Yuvamızı kurtarmak için çabalıyorum. Sorunlarım var. Mirgün’e aşık olmasaydım çoktan bitmişti.''

Mirgün Cabas ise ''Boşanacak mısınız?'' sorusuna''Biz böyle mutluyuz'' yanıtını vermişti.


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Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas boşandı tuba ünsal

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