Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas boşandı. Tuba Ünsal Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şöyle yazdı:
"Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibarıyla hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık."
Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas 5 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çiftin bir oğlu var.
İlişkileri üzerinde kara bulutlar dolaşan çiftin evlerini ayırdıkları iddia edilmişti.
Tuba Ünsal geçenlerde şunları söylemişti: ''Kesin ayrılık var diyemem. Evlilikte engebeli yollardan geçiyoruz. Yuvamızı kurtarmak için çabalıyorum. Sorunlarım var. Mirgün’e aşık olmasaydım çoktan bitmişti.''
Mirgün Cabas ise ''Boşanacak mısınız?'' sorusuna''Biz böyle mutluyuz'' yanıtını vermişti.
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