Tuğba Altıntop kimdir? Son halini görenler inanamıyor! Tuğba Altıntop kaç yaşında, nereli?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuklarından olan Tuğba Altıntop, son dönemde sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. Hayatına dair çok özel itiraflarda bulunan Altıntop özellikle son görüntüsüyle büyük ilgi uyandırdı. Şimdi, ünlü isimle alakalı araştırmalar yapılıyor. Peki, Tuğba Altıntop kaç yaşında? Tuğba Altıntop nereli? İşte detaylar...
Bir dönemin Miss Turkey güzeli olan Tuğba Altıntop geçirdiği bir dizi estetik operasyonun ardından bambaşka bir görünüme kavuştu. Instagram hesabından son halinin fotoğrafını paylaşan Altıntop’a takipçileri çok genç göründüğü yönünde övgü dolu yorumlar yaptı.
15 Aralık 1976 Adana doğumlu olan Tuğba Altıntop yaş olarak şu anda 44 yaşındadır. Oyuncu, model ve şarkıcı olan ünlü isim, lise eğitiminin ardından grafikerlik üzerine eğitim aldı. Altıntop 1996 senesinde Miss Turkey güzeli oldu. Bu nedenle ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile dünya evine girdi. Çiftin iki kızı oldu. Özellikle küçük yaşta sıkça magazin gündemine gelen Tuğba Altıntop’un kızları da yeni halleriyle merak uyandırıyor.
Su Elnur ve Şevval Su isminde iki çocuğu olan çift 2003 yılında boşandı. Bu dönemde mankenlik ve modellik yapan Altıntop aynı zamanda 1995 yapımı Zampara Seyfettin isimli bir TV filminde de rol aldı. Ünlü ismin hayranları tarafından Tuğba Altıntop ne iş yapıyor diye de merak ediliyor. 2007 senesinde Sana Söylüyorum isimli albümüyle müzik kariyerine adım atan Altıntop, Urfa Sana Ağlar adlı şarkısına klip çekti.
6 yıl boyunca müzik yaşamına ara veren Altıntop 2013 senesinde Yana Yakıla isimli single’ını çıkararak dinleyicilerinin karşısına çıktı. Altıntop’un albümleri arasında Sana Söylüyorum, Yana Yakıla ve La La bulunuyor. Aynı zamanda ünlü isim Bizim Karakol ve Fırtına Hayatlar dizilerinde de rol aldı.
2016 yılında kansere yakalandığını söyleyen Altıntop ile ilgili olarak Tuğba Altıntop ne kanseri olmuştu sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Ünlü isim, yaşadığı üzücü dönemlerin ardından lenf kanserine yakalandığını ancak sonrasında eski sağlığına kavuştuğunu anlatmıştı.
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