Tuğba Altıntop kimdir? Son halini görenler inanamıyor! Tuğba Altıntop kaç yaşında, nereli?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuklarından olan Tuğba Altıntop, son dönemde sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. Hayatına dair çok özel itiraflarda bulunan Altıntop özellikle son görüntüsüyle büyük ilgi uyandırdı. Şimdi, ünlü isimle alakalı araştırmalar yapılıyor. Peki, Tuğba Altıntop kaç yaşında? Tuğba Altıntop nereli? İşte detaylar...

TUĞBA ALTINTOP SON HALİ

Bir dönemin Miss Turkey güzeli olan Tuğba Altıntop geçirdiği bir dizi estetik operasyonun ardından bambaşka bir görünüme kavuştu. Instagram hesabından son halinin fotoğrafını paylaşan Altıntop’a takipçileri çok genç göründüğü yönünde övgü dolu yorumlar yaptı.

TUĞBA ALTINTOP KİMDİR?

15 Aralık 1976 Adana doğumlu olan Tuğba Altıntop yaş olarak şu anda 44 yaşındadır. Oyuncu, model ve şarkıcı olan ünlü isim, lise eğitiminin ardından grafikerlik üzerine eğitim aldı. Altıntop 1996 senesinde Miss Turkey güzeli oldu. Bu nedenle ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile dünya evine girdi. Çiftin iki kızı oldu. Özellikle küçük yaşta sıkça magazin gündemine gelen Tuğba Altıntop’un kızları da yeni halleriyle merak uyandırıyor.