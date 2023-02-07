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  4. Tuğba Altıntop'tan kahreden paylaşım! Deprem sonrası acı haberi böyle duyurdu

Tuğba Altıntop'tan kahreden paylaşım! Deprem sonrası acı haberi böyle duyurdu

07.02.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rafet El Roman'ın eski eşi manken Tuğba Altıntop, Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası acı haberi duyurdu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye ve Adana'da da etkili oldu. Altıntop, Gaziantep'te yaşayan iki akrabasını kaybettiğini açıkladı...

Tuğba Altıntop'tan kahreden paylaşım! Deprem sonrası acı haberi böyle duyurdu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 10 ilin etkilendiği depremde kahreden haberlerde geliyor. Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'un iki akrabası meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybetti. Altıntop, üzücü haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'un Gaziantep'te yaşayan iki akrabasından acı haber geldi. Altıntop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi duyurdur. Altıntop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Tuğba Altıntop

"Gaziantep Sakçagözü köyünde yaşayan akrabamız Meryem teyzem ve küçük torunu hakkında rahmetine yürüdüler." ifadelerini kullandı. Ünlü isme başsağlığı mesajları gönderildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremle birlikte 10 il daha etkilendi. Birçok yıkımın gerçekleştiği illerde arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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