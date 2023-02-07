Tuğba Altıntop'tan kahreden paylaşım! Deprem sonrası acı haberi böyle duyurdu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 10 ilin etkilendiği depremde kahreden haberlerde geliyor. Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'un iki akrabası meydana gelen deprem sonucu hayatını kaybetti. Altıntop, üzücü haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop'un Gaziantep'te yaşayan iki akrabasından acı haber geldi. Altıntop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kötü haberi duyurdur. Altıntop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep Sakçagözü köyünde yaşayan akrabamız Meryem teyzem ve küçük torunu hakkında rahmetine yürüdüler." ifadelerini kullandı. Ünlü isme başsağlığı mesajları gönderildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremle birlikte 10 il daha etkilendi. Birçok yıkımın gerçekleştiği illerde arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

