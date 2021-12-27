Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sokak hayvanları için yardım istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısından sonra belediye başkanlarına "Bu saldırı bardağı taşırdı. Bu nedenle tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanmasını istiyorum" çağrısı yapmıştı.

Tuğba Ekinci sosyal medya hesabından bu konuda Cumhurbaşkanı'ndan yardım istedi.

Girdiği polemiklerle ve gündeme dair yorumlarıyla gündeme gelen Tuğba Ekinci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"Sizi ne kadar severim sayarım bilirsiniz. Fakat sokak hayvanları için uygulanacak yeni prosedür benim de garibime gitti. Beni bilirsiniz kendim için sizden bir şey istemedim hiçbir zaman. Yanlış anlaşılmalar olmuş düzeltilebilir diye düşünüyorum. Değerli zeki Cumhurbaşkanım."



