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Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sokak hayvanları için yardım istedi

27.12.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokak hayvanlarının toplatılmasıyla ilgili gündem sürüyor. Şarkıcı Tuğba Ekinci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak yardım istedi. Cumhurbaşkanı'na seslenen Ekinci "Yanlış anlaşılmalar olmuş düzeltilebilir diye düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sokak hayvanları için yardım istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısından sonra belediye başkanlarına "Bu saldırı bardağı taşırdı. Bu nedenle tehlike arz eden tüm köpeklerin toplanmasını istiyorum" çağrısı yapmıştı.

Tuğba Ekinci sosyal medya hesabından bu konuda Cumhurbaşkanı'ndan yardım istedi.

Ekran Alıntısı

Girdiği polemiklerle ve gündeme dair yorumlarıyla gündeme gelen Tuğba Ekinci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

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"Sizi ne kadar severim sayarım bilirsiniz. Fakat sokak hayvanları için uygulanacak yeni prosedür benim de garibime gitti. Beni bilirsiniz kendim için sizden bir şey istemedim hiçbir zaman. Yanlış anlaşılmalar olmuş düzeltilebilir diye düşünüyorum. Değerli zeki Cumhurbaşkanım."

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Recep Tayyip Erdoğan Tuğba Ekinci
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