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  4. Tuğba Ekinci Demet Akalın'ın peşini bırakmıyor! Şoke eden 'bekaret' paylaşımı

Tuğba Ekinci Demet Akalın'ın peşini bırakmıyor! Şoke eden 'bekaret' paylaşımı

20.08.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülden Karaböcek'in, çorbacıda şarkı söylediği anları gören Demet Akalın usta şarkıcıya "Enişteci" yorumunda bulununca Tuğba Ekinci çok kızmıştı. Akalın'a dair paylaşımlarına devam eden Ekinci eski bir gazete sayfasını paylaşarak şoke etti.

Neşe Karaböcek'in kardeşi olan Gülden Karaböcek'in çorbacıda sahne alması gündem oldu. Demet Akalın o görüntülere "Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa" keşke yorumunu yapınca ortalık karıştı.

Tuğba Ekinci Demet Akalın'a sert tepki gösterdi ama bu da yetmedi. "Bu köfte nasıl can verecek merak ediyorum. Para kurtarır sanıyor herhalde" diyen Ekinci son olarak Demet Akalın'ın eski bir demecini paylaştı.

"Bekaretimi İbrahim Tatlıses'e verdim" yazılı gazete sayfasını paylaşan Ekinci "Yaşadığım sürece bu ve bunun gibilere pabuç bırakmayacağım" dedi.

Ekran Alıntısı

Tuğba Ekinci'nin paylaşımına "Geçmişi deşmek size yakışmadı", "Çocuklu kadına yaptığınız ayıp" eleştirileri geldi.

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İbrahim Tatlıses Tuğba Ekinci söyledi

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