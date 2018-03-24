MAGAZİN

Tuğba Ekinci'den 'Afrin' klibi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.03.2018 14:47 | Son Güncelleme

Tuğba Ekinci, yaklaşık 1 yıldır hazırlıklarını sürdürdüğü yeni çalışması “Türkiye’nin Aslanları” adlı şarkısının video klibini, 18 Mart’da Afrin’e giren Türk Askerlerine armağan etti.

Tuğba Ekinci'den 'Afrin' klibi!

Çalışmasını 1 ay önce tamamlayan ünlü şarkıcı, Mehmetçiğin Afrine girmesini beklediği için, bu tarihi beklediğini açıkladı. Ekinci yaptığı açıklamada “Tüm askeri birliklerde marş olan ‘Türkiye’nin Aslanları’ adlı çalışmamızın video klibi için hazırlanan tüm izinleri ve yasal işlemleri 1 ay önce tamamlamıştık. Ancak biz, Mehmetçiğin Afrin’e girmesini bekledik.

Ne mutlu ki Askerlerimiz bizim için çok anlam taşıyan 18 Mart tarihinde Afrin’e girdi. Umarım benim bu çalışmam da onlara bir moral olur” dedi.. DMC etiketiyle tüm müzik platformlarında 20 Mart tarihinde yer alan, sözü ve müziği anonim olan “Türkiye’nin Aslanları”nın aranjesi Suat Aydoğan tarafından yapıldı. Video’da kullanılan tüm görüntüler Genel Kurmay Başkanlığı tarafından özel bir izinle kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci Afrin

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