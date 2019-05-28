Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Şarkılarının yanı sıra yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak Cumhurbaşkanı'na övgü yağdırdı.

Daha önce YSK'nın İstanbul kararından sonra Ekrem İmamoğlu'na destek veren isimleri eleştiren Tuğba Ekinci, her fırsatta Erdoğan'a olan desteğini gösteriyor. Şarkıcı son olarak Erdoğan'ın çay içerken çekilen fotoğrafını "Karizmatik çıkmış sayın Cumhurbaşkanımız" notuyla paylaştı.

Tuğba Ekinci'nin paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, ünlü isimlerinde susmaması gerektiğini belirterek destek beklediğini söylemişti. İmamoğlu'nun sözlerinden sonra birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından #herşeygüzelolacak etiketiyle destek mesajları yayınladı. Durumdan rahatsız olan Ekinci ise, "Her zaman yanınızdayım çünkü sizi en azından tanıyoruz partinizle beraber ülkemize yaptığınız tüm gelişimler için teşekkür ederim. Kalbinizi kıranlar adına ben özür dilerim İyi olan kazansın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" diyerek Erdoğan'dan özür dilemişti.

