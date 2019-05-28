MAGAZİN

Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.05.2019 16:26 | Son Güncelleme

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı. Ekinci'nin paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Şarkılarının yanı sıra yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak Cumhurbaşkanı'na övgü yağdırdı.

Daha önce YSK'nın İstanbul kararından sonra Ekrem İmamoğlu'na destek veren isimleri eleştiren Tuğba Ekinci, her fırsatta Erdoğan'a olan desteğini gösteriyor. Şarkıcı son olarak Erdoğan'ın çay içerken çekilen fotoğrafını "Karizmatik çıkmış sayın Cumhurbaşkanımız" notuyla paylaştı.

Tuğba Ekinci'nin paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.

sarkici-tugba-ekinci-erdogan-a-ovgu-yagdirdi-12094021_4020_m (1)

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, ünlü isimlerinde susmaması gerektiğini belirterek destek beklediğini söylemişti. İmamoğlu'nun sözlerinden sonra birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından #herşeygüzelolacak etiketiyle destek mesajları yayınladı. Durumdan rahatsız olan Ekinci ise, "Her zaman yanınızdayım çünkü sizi en azından tanıyoruz partinizle beraber ülkemize yaptığınız tüm gelişimler için teşekkür ederim. Kalbinizi kıranlar adına ben özür dilerim İyi olan kazansın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" diyerek Erdoğan'dan özür dilemişti.

Dünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yokDünya onun mezuniyetini konuşuyor! Satın alamayacağı şey yok
Tamer Karadağlı o soruyu yanıtladı! Tamer Karadağlı o soruyu yanıtladı!
Haluk Levent o festivale tepki gösterdiHaluk Levent o festivale tepki gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğ Tuğba Ekinci Tuğba Ekinci erdoğan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Okuyucu Yorumları 7 yorum
albüm mü çıkartıyor acaba ? yoksa illerde konser mi veremiyor artık nedir bu sevgisinin sebebi :)
çok komiksin çok güldüm sana....yalakalık diz boyuu....
sağda inecek var ??
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Küçük İbo'dan Aleyna Tilki'ye eleştiri

'Küçük İbo'dan Aleyna Tilki'ye eleştiri

Tamer Karadağlı o soruyu yanıtladı!

Tamer Karadağlı o soruyu yanıtladı!

Haluk Levent'ten ünlü isimlerin sahne alacağı festivale tepki

Haluk Levent o festivale tepki gösterdi

Ceyda Düvenci 10 yıl sonra diplomasını aldı

10 yıl sonra diploma geldi! Yeni mesleği için ilk adımı attı.

Aybüke Pusat ekranlara geri dönüyor!

Aybüke Pusat ekranlara geri dönüyor!

Gonca Vuslateri: Özgür Mumcu'yu kuzenim gibi görüyorum

El ele görüntülenmişlerdi! Açıklama geldi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.