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  4. Tuğba Ekinci'den Serdar Ortaç'a olay sözler! "Caminin önündekiler gibi..."

Tuğba Ekinci'den Serdar Ortaç'a olay sözler! "Caminin önündekiler gibi..."

27.09.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'a sözleriyle tepki çeken Serdar Ortaç'ı Tuğba Ekinci sert sözlerle eleştirdi. Ekinci sürekli mutsuz olduğunu dile getiren Serdar Ortaç'ı cami önünde para isteyen dilencilere benzetti.

Sahneye çıktığı mekânda Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler söyleyen ve sonrasında alkollü olduğunu belirterek özür dileyen Serdar Ortaç'ın konserleri iptal oldu. Tuğba Ekinci ise Serdar Ortaç'ın sürekli mutsuz olduğu hallerini abartı bulduğunu söyledi.

TV8 ekranında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Tuğba Ekinci ise Ortaç'ın sürekli mutsuz olmasına sitem ederek "Bizim değerli bir sanatçımız kendine dikkat etmesi lazım. Ben hiç alkol kullanmadım. Herkes beni çok içer diye düşünür ama ben alkol tüketmiyorum. Onların da tadı hoşuna gidiyor. Serdar sağlıklı da olsa kadınlar yanında kaçardı. Son ayrılığında hastalıktan dolayı bittiğini söylemişti o da hoş değil. İrlanda'dan gelen biri için Serdar bir Brad Pitt. Serdar bu kadar mutsuz değildi. Bu hallerini görünce gülesim geliyor. Hani caminin önünde 'abla, abla mendil al' derler ya onun gibi. Bence abartıyor. Star duruşu için hoş değil. Avlu kenarındakiler gibi oldu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç Tuğba Ekinci
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