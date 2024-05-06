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Tuğba Ekinci gelen eleştirilerden bıktı! O anları yoruma kapadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.05.2024 08:17
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Tuğba Ekinci sahnedeki hareketleriyle gündeme gelmişti. Ekinci'nin dansı ve hareketleri, sosyal medya kullanıcılarından tepki almıştı. Şarkıcı bu sefer o anlarını yoruma kapalı paylaştı.

Tuğba Ekinci gelen eleştirilerden bıktı! O anları yoruma kapadı

Gerek paylaşımları gerekse açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Tuğba Ekinci sahne tarzıyla gündeme gelmişti. Hareketleri 'müstehcen' bulunan Ekinci'ye eleştiri yağınca şarkıcı sinirlenmişti.

"Sadece yobaz değil evde oturan hareketsiz şişman boğalarsınız haha obezoğlu obezsiniz. Namustan bahseder herkesin malına kocasına ya da karısına göz dikersiniz. Kimlere kaldık işimizi yaparken..." diyerek şaşırtan Ekinci bu tarz paylaşımlarına devam ediyor.

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Ancak şarkıcı gelen yorumlardan sıkılmış olacak ki bu sefer sahne dansını yorumlara kapadı.
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Tuğba Ekinci'nin sahnedeki ilginç hareketleri yine gündem oldu.

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Tuğba Ekinci sosyal medya ele
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