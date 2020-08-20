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Tuğba Ekinci kalça pozunun sırrını ilk kez açıkladı! ‘Ben atmadım...’

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 11:05 | Son Güncelleme

Son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlarla adından sıklıkla söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci bu sefer de olay yaratan fotoğraflarını kendisinin atmadığını söyleyerek yeni bir gündem yarattı. Ekinci’nin kalça pozlarının arka yüzündeki gizem aralandı.

Tuğba Ekinci kalça pozunun sırrını ilk kez açıkladı! ‘Ben atmadım...’

Son Dakika isimli yeni şarkısı ve klip çalışmasıyla müzik dünyasına verdiği arayı sona erdiren Tuğba Ekinci albüm tanıtımı için değişik bir yöntem tercih etmişti. Sosyal medya hesabından siyah bikini altıyla poz veren Ekinci hayranlarını şaşırtmayı başarmıştı. Ancak Ekinci’nin paylaşımının altında bambaşka bir sır olduğu ortaya çıktı. Şarkıcı Tuğba Ekinci çok ses getiren fotoğrafları aslında kendisinin atmadığını; o paylaşımlarının tamamen yeğenine ait olduğunu söyledi.
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Peşi sıra bikinili pozlarını yayınlayan Ekinci sosyal medyadan meydan okumalarını sürdürüyor. Yaz tatilinin keyfini çıkartan Tuğba Ekinci denize girdiği beachte magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Yeni albümü Son Dakika’nın tanıtımı için cesur bir pozunu yayınlayan Tuğba Ekinci gelen tepkiler sonrasında paylaşımı kendisinin yapmadığını söyleyerek şoke etti. Ekinci fotoğrafları yeğenin paylaştığını anlattı. Mikrofonların karşısına çıkan Tuğba Ekinci’nin yeğeni ise; “Teyzemin fotoğraflarını ben koydum. Çünkü teyzemin viral olması gerekiyordu” dedi.

TUĞBA EKİNCİ'NİN BODRUM TATİLİNDEN CESUR POZLAR

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Yeni şarkısı Son Dakika'nın çıkış yapmasından sonra yoğun çalışan Tuğba Ekinci yorgunluğunu atmak için Bodrum'un yolunu tuttu. Denize girdiği sırada leoparlı bikinisiyle objektiflere yakalanan ünlü şarkıcı bu pozları sosyal medya hesabından da paylaşmayı tercih etti.
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43 yaşındaki ünlü sanatçının genç kızlara taş çıkartan fiziği takipçilerinden tam not almayı başardı. Ekinci'nin bikinili paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Mini bikinisiyle dikkat çeken Ekinci frikik vermekten de korkmadı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iğrenç nefret ediyorum bu kadından yalaka
Memenin kadini var
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