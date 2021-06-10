Tuğba Ekinci'nin güzelliği anneden! İnanılmaz benzerlik

Piyasaya çıktığı günden beri magazin basınında sık sık yer alan şarkıcı, son dönemde ise yaptığı siyasi paylaşımlar ile dikkat çekiyor.



Sosyal medya hesabından ilk kez annesini paylaşan Tuğba Ekinci, paylaşımına "Anneniz ya da babanız yanınızdaysa, cenneti merak etmenize gerek yok."

notunu düştü.

TUĞBA EKİNCİ KİMDİR?

Tuğba Ekinci, 4 Haziran 1976 tarihinde Kars‘da doğmuştur. Bir ablası vardır. Annesi Havva Ekinci hemşire, babası İTÜ İnşaat Mühendislik mühendisidir.



Tuğba Ekinci, İstanbul Pendik Lisesi mezunudur.Şov dünyasına girişi Osman Sınav‘ın Ekinci’yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum’da ‘Mavi Düşler’ dizisini çekerken Tuğba Ekinci’yi gördü ve teklifte bulundu ve 1994 yılında “Çarkıfelek” adı yarışmada bir süre hosteslik yaptı. 1994’te Güzellik Yarışması’na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı.

BABASI İZİN VERMEDİ

Babasından onay alamayınca yarışmadan ayrıldı. Kral TV’ de uzun süre VJ’lik yaptı.Erol Köse ile tanışınca şarkıcılık kariyeri başladı. Özcan Şenyaylar’dan özel şan dersleri aldı. Ancak Erol Köseyle anlaşamadı.