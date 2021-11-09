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Tuğba Ekinci’nin Hacı Sabancı ile olan anısı izleyicileri şaşırttı: Evime geldi

09.11.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı şarkıcı Tuğba Ekinci, katıldığı bir televizyon programında anlattıklarıyla izleyicileri şaşırttı. Ünlü iş insanı Hacı Sabancı ile bir anısını anlatan Tuğba Ekinci, dikkatleri üzerine çekti.

Tuğba Ekinci’nin Hacı Sabancı ile olan anısı izleyicileri şaşırttı: Evime geldi

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, katıldığı programda Hacı Sabancı ile ilgili bir anısını paylaştı. Şarkıcı ve sunucu Tuğba Ekinci, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Ekinci, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sosyetenin ünlü ismi Hacı Sabancı ile bir anısını paylaşan Ekinci, ekran başındakileri şaşırttı.

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"HACI BENİM EVİME GELDİ"

"Hacı Sabancı benim evime geldi" diyen Ekinci, "Benimle tanışmak için bir arkadaşımla iletişime geçmiş. Tanışmak isteyince ben de kabul ettim. Evime geldi tanıştık. Daha sakalları yoktu gencecik çocuktu, bana hayranmış.

Yanlış anlaşılmasın ben oynak bir kadın değilim daha çocuktu zaten" diye konuştu.

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Tuğba Ekinci
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