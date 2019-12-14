Tuğba Ekinci'nin Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Yaptığı siyasi paylaşımlarla sürekli olarak gündemde olan Tuğba Ekinci, bu kez de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı. Cumhurbaşkanına olan sevgisini her fırsatta dile getiren Ekinci, bu paylaşımı ile takipçilerinden tam destek aldı. Paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini her fırsatta dile getiren şarkıcı Tuğba Ekinci, Erodğan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak altına, ''Daha çok gençsiniz Recep bey çok işler yapıcaksınız ayrıca sigara içenler için yaptığınız tüm müdahaleler için teşekkür ederim'' notunu düştü.







