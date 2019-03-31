MAGAZİN

Tuğba Ekinci oyunu kime vereceğini paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.03.2019 10:52 | Son Güncelleme

Şarkıcı Tuğba Ekinci, yaptığı paylaşımla "Eğitimiyle bilgisiyle güvendiğim isim" diyerek 31 Mart yerel seçimlerinde oy vereceği ismi açıkladı.

Tuğba Ekinci oyunu kime vereceğini paylaştı

Son zamanlarda yaptığı açıklama ve paylaşımlarla adından söz ettiren Tuğba Ekinci, 31 Mart Yerel Seçimlerde kimi desteklediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan şarkıcı, oy vereceği belediye başkanı ile selfie yaptı.

"BAŞKANIMIZ SEN OL İNŞALLAH, OYUM SANA"

Dün akşam oy vereceği isim olan Serkan Toper'le çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Tuğba Ekinci, "Eğitimiyle bilgisiyle güvendiğim Serkan Toper, Beşiktaş belediye başkanımız sen ol inşallah oyum sana" notunu yazdı.

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Avukat Serkan Toper, Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye başkan adayı.


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