MAGAZİN

Tuğba Ekinci'den Hakan Sabancı'ya tepki

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.10.2018 14:36 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün verdiği röportajda beğendiği kadın modelinin "Trip atmayan, zeki, esprili ve güler yüzlü" olduğunu açıklayan sosyetik iş adamı Hakan Sabancı'ya, şarkıcı Tuğba Ekinci'den tepki geldi.

Tuğba Ekinci'den Hakan Sabancı'ya tepki

Ömer-Arzu Sabancı'nın ortanca oğlu Hakan Sabancı, verdiği bir röportajda, hayatına girecek kadının trip atmayan, zeki ve esprili olması gerektiğini söyledi.

27 yaşındaki iş adamı, karşı tarafta beğendiği ve rahatsız olduğu özellikler hakkında şunları söyledi:
''Yalandan hoşlanmam. Aptal yerine konmaya hiç tahammül edemem. Kızların trip atmasına gelemem. Çok itici ve manasız bulurum. Sevgilim, güler yüzlü, samimi, zeki ve esprili olmalı. Yakın arkadaşlarımla da iyi anlaşmalı''

"TOK EVİN AÇ KEDİSİ"

Bu haberlerin ardından şarkıcı Tuğba Ekinci'nin, instagram hesabından Hakan Sabancı'nın fotoğrafını paylaşıp ''Tok evin aç kedisi'' notunu yazması dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci hakan sabancı

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