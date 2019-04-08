Tuğba Özay güzellik sırrını açıkladı

Manken Tuğba Özay, Onur Akay ve Nursel Eroğlu'nun sunduğu 'Dünden Bugüne Nağmeler' isimli televizyon programına konuk oldu. Dün gece yayınlanan programda güzellik sırrını açıklayan Özay, "Şu an ozon tedavisine başladım ve kış yaz her banyodan sonra soğuk su ile yıkanıyorum." açıklamasını yaptı.

"ÇOCUĞUM OLMUYOR ÇÜNKÜ..."

Tuğba Özay, 2017 yılında yumurtalıklarını donduracağını açıklamıştı ancak Onur Akay'ın sorusu üzerine o işlemi yapamadığını da söyledi. Özay,"Doktorumla yumurtalıklarımı dondurmak istedim fakat o öyle kaldı donduramadım. Guatrım varmış. Hormonları etkilediği için çocuğum olmuyordu ve Pek çok kadın guatr yüzünden çocuğu olmayacağını bilmiyor. Muhakkak bir hekime başvursunlar." ifadelerini kullandı. Hayatında hiç kimsenin olmadığını söyleyen Özay, "Şu an aşk yok. Sevdiğim bir insan vardı ve İyi Ki Geldin' isimli yeni şarkımı mutsuz olduğum bir dönemde yazdım. Hayatımda şu an biri yok ama bekliyorum" dedi.

