Tuğba Özay'ın kimyasal püskürtme iddialarına Mikdat Kadıoğlu'ndan net yanıt!

Son dönemde sosyal medyada yeniden gündeme gelen 'chemtrails' (kimyasal püskürtme) iddiaları tartışma yarattı. Uçakların arkasında bıraktığı beyaz izlerin kimyasal maddelerden oluştuğu yönündeki komplo teorileri, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme taşındı.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Tuğba Özay, yaptığı paylaşımda gökyüzünde görülen izlerin doğal bulut oluşumu olmadığını öne sürerek, "Bakın, böyle bir şey olabilir mi? Her taraf inanılmaz derece spreylenmiş durumda. Bu bulut falan değil, kimyasal püskürtmeye maruz kaldığımızı biliyoruz. Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o." ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar iddialara tepki gösterdi ve konuyu uzmanlara sordu.

KADIOĞLU: "BİLİMSEL TEMELİ YOK"

Bir sosyal medya kullanıcısının X üzerinden yönelttiği soruya yanıt veren meteoroloji uzmanı Mikdat Kadıoğlu, iddiaların bilimsel gerçeklikle örtüşmediğini söyledi.

Arkadaşlar buna ne diyeyim ya. Hiç bir temel bilgisi olmadan çok büyük fikirleri var. Artık insanlar her şeyi biliyor ama bir tek haddini biliyor. Ne desem boş. Bu denilenin hiç bir bilimsel temeli yok https://t.co/GZjb4Cucp7 — Mikdat Kadıoğlu (@Mikdatca) February 22, 2026

Kadıoğlu, "Arkadaşlar buna ne diyeyim ya. Hiç bir temel bilgisi olmadan çok büyük fikirleri var. Artık insanlar her şeyi biliyor ama bir tek haddini bilmiyor. Ne desem boş. Bu denilenin hiç bir bilimsel temeli yok." ifadelerini kullandı.

GÖKYÜZÜNDEKİ BEYAZ İZLER NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlara göre uçakların arkasında oluşan beyaz izler, 'contrail' olarak adlandırılan yoğunlaşma izlerinden oluşuyor. Uçak motorlarından çıkan sıcak ve nemli egzoz gazı, yüksek irtifada bulunan düşük sıcaklıktaki hava ile temas ettiğinde hızla soğuyarak buz kristallerine dönüşüyor. Bu kristaller, bulut benzeri beyaz çizgiler şeklinde gökyüzünde görülebiliyor.

Meteoroloji uzmanları, bu oluşumun temel fizik ve atmosfer süreçlerinin doğal bir sonucu olduğunu ve kimyasal püskürtme iddialarını destekleyen herhangi bir bilimsel kanıt bulunmadığını belirtiyor.

Son yıllarda sosyal medyada sık sık gündeme gelen chemtrails teorisi, bilim dünyası tarafından defalarca çürütülmesine rağmen, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.