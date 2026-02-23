Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tuğba Özay'ın kimyasal püskürtme iddialarına Mikdat Kadıoğlu'ndan net yanıt!

Eski manken Tuğba Özay’ın uçakların kimyasal püskürtme yaptığı yönündeki paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı. Meteoroloji uzmanı Mikdat Kadıoğlu, söz konusu iddiaların bilimsel bir temeli bulunmadığını belirterek, gökyüzünde görülen izlerin doğal bir atmosfer olayı olduğunu vurguladı.

Tuğba Özay'ın kimyasal püskürtme iddialarına Mikdat Kadıoğlu'ndan net yanıt!

Son dönemde sosyal medyada yeniden gündeme gelen 'chemtrails' (kimyasal püskürtme) iddiaları tartışma yarattı. Uçakların arkasında bıraktığı beyaz izlerin kimyasal maddelerden oluştuğu yönündeki komplo teorileri, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme taşındı.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Tuğba Özay, yaptığı paylaşımda gökyüzünde görülen izlerin doğal bulut oluşumu olmadığını öne sürerek, "Bakın, böyle bir şey olabilir mi? Her taraf inanılmaz derece spreylenmiş durumda. Bu bulut falan değil, kimyasal püskürtmeye maruz kaldığımızı biliyoruz. Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o." ifadelerini kullandı.

Tuğba Özay ın kimyasal püskürtme iddialarına Mikdat Kadıoğlu ndan net yanıt! 1

Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar iddialara tepki gösterdi ve konuyu uzmanlara sordu.

KADIOĞLU: "BİLİMSEL TEMELİ YOK"

Bir sosyal medya kullanıcısının X üzerinden yönelttiği soruya yanıt veren meteoroloji uzmanı Mikdat Kadıoğlu, iddiaların bilimsel gerçeklikle örtüşmediğini söyledi.

Kadıoğlu, "Arkadaşlar buna ne diyeyim ya. Hiç bir temel bilgisi olmadan çok büyük fikirleri var. Artık insanlar her şeyi biliyor ama bir tek haddini bilmiyor. Ne desem boş. Bu denilenin hiç bir bilimsel temeli yok." ifadelerini kullandı.

GÖKYÜZÜNDEKİ BEYAZ İZLER NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlara göre uçakların arkasında oluşan beyaz izler, 'contrail' olarak adlandırılan yoğunlaşma izlerinden oluşuyor. Uçak motorlarından çıkan sıcak ve nemli egzoz gazı, yüksek irtifada bulunan düşük sıcaklıktaki hava ile temas ettiğinde hızla soğuyarak buz kristallerine dönüşüyor. Bu kristaller, bulut benzeri beyaz çizgiler şeklinde gökyüzünde görülebiliyor.

Meteoroloji uzmanları, bu oluşumun temel fizik ve atmosfer süreçlerinin doğal bir sonucu olduğunu ve kimyasal püskürtme iddialarını destekleyen herhangi bir bilimsel kanıt bulunmadığını belirtiyor.

Son yıllarda sosyal medyada sık sık gündeme gelen chemtrails teorisi, bilim dünyası tarafından defalarca çürütülmesine rağmen, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yapay zeka 'hırsız' damgasını yapıştırdı: Marketten kovuldu!Yapay zeka 'hırsız' damgasını yapıştırdı: Marketten kovuldu!
Türkiye’de iftarı en erken ve en geç açan şehirlerTürkiye’de iftarı en erken ve en geç açan şehirler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Tuğba Özay uçak Mikdat Kadıoğlu Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu kimyasal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Bugünden itibaren devrede! Hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü

Bugünden itibaren devrede! Hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü

Para transferinde 15 Mart itibarıyla yeni dönem

Para transferinde 15 Mart itibarıyla yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.