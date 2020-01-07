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  4. Tuğba Özay’ın matematik hesabı olay olmuştu! Sessizliğini bozdu

Tuğba Özay’ın matematik hesabı olay olmuştu! Sessizliğini bozdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:47 | Son Güncelleme

Show TV ekranlarında yayınlanan güzellik programında jüri koltuğunda oturan Tuğba Özay, ekranda beyin yakan bir matematik hesabına imza atmış, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer almıştı. Özay, ti'ye alınmasıyla ilgili bugün 2. Sayfa programına açıklama yaptı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına telefonla bağlanan ünlü model sessizliğini bozdu. Edebiyatçı baba ve matematikçi bir annenin kızı olduğunu söyleyen Özay şu açıklamayı yaptı;

Ne kadar güzel ki ülkeyi güldürebildim. Sonuçta televizyon programı yapıyoruz anlık bir şey… İnsan bir anda şaşırabilir, hata yapabilir. İnsanın doğasında olan bir şey. Çok abartılıp ülkenin gündemine oturtulacak bir konu değil.

'BABAM EDEBİYATÇI ANNEM MATEMATİKÇİ'

Demek ki Tuğba Özay’ın adının büyüklüğü varmış. İsteseydim, o bölümü programdan kaldırtırdım. ‘Yönetmenim bunu kullanmayın’ derdim. Biz orada güldük eğlendik geçtik. Bana gelene kadar çok başka konular var matematiksel olarak çözülmesi gereken. Yerden yere vurmak da ne demek biraz empati yapın, gülün geçin. Benim babam edebiyatçı, annem de matematikçidir. O bile güldü geçti. Anlık olabilir böyle gaflar. İnsanlar ne gaflar yapıyorlar konuşturmasınlar beni.

'İSTESEM KALDIRTIRDIM AMA...'

Ben istesem kaldırtırdım ama komik diye kaldırtmadım. Benim zekamı sorgulamayı bıraksın insanlar. Ne ara bu kadar kin, öfke, nefret besleyen insanlar olduk. Bunun yanı sıra sevenlerim de çok destek oldu, niyet önemli. Bu gaf anlık durum kafa karışıklığı büyültülecek bir şey değil.

Tuğba Özay'dan büyük gaf! Sosyal medyanın diline düştüTuğba Özay'dan büyük gaf! Sosyal medyanın diline düştü
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