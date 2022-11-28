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Tuğba Özay vahşi olayın yaşandığı Konya'daki barınağı ziyaret etti: Kurunun yanında yaş yanmasın, buraya ciddi emek verilmiş

28.11.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken Tuğba Özay, bir köpeğin kürekle vurularak öldürüldüğü ve2 çalışanın tutuklandığı Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Özay, "Buraya ciddi bir emek verilmiş, yaşanan olayın hiçbir affı yok. Birkaç kendini bilmezin yapmış olduğu bir şey bu kadar emeğe tabii ki mani olmuyor. Burada gerçekten gönülden hareket eden hayvansever kardeşlerimiz var. Kurunun yanında yaş yanmaması gerekir" dedi.

Tuğba Özay vahşi olayın yaşandığı Konya'daki barınağı ziyaret etti: Kurunun yanında yaş yanmasın, buraya ciddi emek verilmiş

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir köpeğin başına kürekle vurulma anının görüntüleri büyük üzüntüye neden oldu. Yürek sızlatan görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılmasının ardından eski manken Tuğba Özay, beraberinde hayvanseverlerle birlikte barınağı ziyaret etti.

Barınaktaki can dostlarını seven ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi edinen Özay, yaşanılan olayın münferit olduğunu ve tüm kurum ile çalışanların suçlanmaması gerektiğini ifade etti.

'KİM GERÇEK HAYVANSEVER'

Barınaktaki hayvanları severek onlarla ilgilenen Tuğba Özay, yaşanan olayın kabul edilebilir olmadığını belirtti. Ancak sosyal medyada bilgi kirliliği yaşandığına vurgu yapan Özay, buradan sahiplenilen hayvanları bir süre sonra sokağa bırakan hayvanseverlere de seslenerek, şunları söyledi:

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"Ne yalan söyleyeyim şaşırdım. Gerçekten buraya ciddi bir emek verilmiş. Tabi ki yaşanılan olayın hiçbir affı yok. Birkaç kendini bilmezin yapmış olduğu şey bu kadar emeğe mal edilemez. Ben gönüllülerin de burada görev almasından yanayım. Onlar da burada çalışmalı diye düşünüyorum. Türkiye'de her şey çok karmaşık hale gelmiş durumda. Özellikle sosyal medya nitelikli bir bomba. Bir anda farklı boyutlara taşınabiliyor. İnsanlar galeyana gelebiliyor. Ama burada ciddi bir çalışma var. Ortada kirli bilgiler döndüğü için kaosa neden olabiliyor. Burada gerçekten gönülden hareket eden hayvansever kardeşlerimiz var. Kurunun yanında yaş yanmaması gerekir. Onlar da çok üzgün ben bunu gördüm. Hayvan severlere de buradan sesleniyorum, hayvanları alıp sonra sokağa bırakıyorsunuz. Burada kim gerçek hayvansever o da tartışılır. Gördüğüm kadarıyla bu çocuklar ellerinden geldiği kadar korunmaya çalışılıyor. Ama o görüntüler çok korkunçtu, asla affedilir yanı yok. Buradaki arkadaşlar da aynı şeyi dile getiriyorlar." (DHA)

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