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  4. Son dakika | Diğer köpeklerin sağlık durumu merak ediliyordu! Bakanlık duyurdu: Konya'daki skandal görüntülerin ardından harekete geçildi

Son dakika | Diğer köpeklerin sağlık durumu merak ediliyordu! Bakanlık duyurdu: Konya'daki skandal görüntülerin ardından harekete geçildi

27.11.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'yi ayağa kaldıran, Konya'da bulunan bakımevindeki skandal görüntülerle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada bugün hayvanların sağlık taramaları yapılarak sağlık durumlarının belirleneceği belirtildi.

Son dakika | Diğer köpeklerin sağlık durumu merak ediliyordu! Bakanlık duyurdu: Konya'daki skandal görüntülerin ardından harekete geçildi

Son dakika haberi: Konya'daki bir hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde yaşanan olayın yankıları sürerken Tarım ve Orman Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldi. Skandal görüntülerde tesisteki görevlinin bir köpeği kürekle vura vura öldürdüğü, başka bir görevlisinin ise içler acısı şekilde can veren köpeği sürüklereyek götürdüğü anlar yer almıştı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklanmıştı. Bakanlık olay yaşanmadan önceki denetimlere dair bilgi verirken önümüzdeki süreçte atılacak adımları açıkladı.

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BAKAN KİRİŞCİ TALİMAT VERDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşanan olayla ilgili derhal suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin talimat verdiği ve detaylı inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada söz konusu görüntüler sonrası bakımeviyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, yapılan ön incelemede rutin denetimlerde bir eksiklik olmadığı tespit edildi.

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SAĞLIK DURUMLARI TESPİT EDİLECEK

2 Kasım 2022 ve 15 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan denetimlerde, hayvanların barınma koşullarına ilişkin olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında ise bakımevindeki hayvanların sağlık durumları ve kötü bir muameleye maruz kalıp kalmadıklarının belirlenebilmesi için bugün sağlık taramalarının yapılacağı belirtildi.

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İŞTE O GÖREVLİLERİN İFADELERİ

Öte yandan tutuklananların görevlilerin ifadesi ortaya çıkmıştı. Görüntülerde yer alan M.B. olayla ilgili şunları söylemişti:

"S.Ç. içeriden getirilen köpeği tutmaya çalışıyordu. Fakat köpeği tutamadı. Köpek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için köpeğe kürekle bir kez vurdum. S.Ç. köpeği kontrol altına alsa da o panikle 2 kez daha köpeğin kafasına kürekle vurdum. Köpek şoka girdi. Daha sonra tıbbi müdahalesini yapıp kafesine gönderdim. Son durumundan haberim yok. Benim bu olayla ilgili 3 günlük sağlık raporum bulunuyor."

"TEDAVİSİNİ YAPIP KAFESİNE KOYDUK"

Diğer zanlı S.Ç. ise ifadesinde olayın yaşandığı barınakta 2 aydır çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Köpekleri parazit ilaçlaması için ara koridora çıkardık. Köpek ilk önce M.B.'ye saldırdı. Bunun üzerine M.B. kürekle bir tane vurdu. Köpek sendeledi. Ben de sendeledikten sonra aparat ile yakaladım. Yakaladıktan sonra M.B. kürekle 2 kez daha köpeğe vurdu. Köpek baygınlık geçirdi. Daha sonra köpeğe gerekli tedavisini yapıp kafesine koyduk."

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