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Tuğba Özerk kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte sanatçı Tuğba Özerk biyografisi...

08.04.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk pop şarkıcısı, söz yazarı ve bestecisi olan Tuğba Özerk, bugün 8 Nisan tarihinde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki son olarak 2020 senesinde Tuğba'dan Akustikler albümünü çıkaran Tuğba Özerk kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Tuğba Özerk biyografisi...

Tuğba Özerk kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte sanatçı Tuğba Özerk biyografisi...

12 yaşındayken Sezen Aksu tarafından keşfedilen Türk pop şarkıcısı, söz yazarı ve bestecisi olan Tuğba Özerk, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki son olarak 2020 senesinde Tuğba'dan Akustikler albümünü çıkaran Tuğba Özerk kimdir, nereli ve kaç yaşında?

TUĞBA ÖZERK KİMDİR?

Tuğba Özerk, Türk pop şarkıcısı, söz yazarı ve bestecisidir ve 4 Haziran 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Melih Özakat İlkokulu, Özel Çakabey Lisesi ve İzmir Devlet Konservatuvarı mezunudur. 12 yaşında iken Sezen Aksu tarafından keşfedilmiş olan Tuğba Özerk daha sonra usta sanatçının vokalisti olarak sahne almaya başlamıştır. Okul hayatının bitmesinin ardından İstanbul'a taşınan Tuğba Özerk aralarında Ege, Deniz Seki gibi isimler bulunan sanatçılara da geri vokal yapmıştır. Daha sonra solo sahne çalışmalarına başlayan Özerk, 2002 senesinin Aralık ayında “Dün Gibi” adlı ilk solo albümünü çıkarmıştır. 6 Temmuz 2005 tarihinde ise ‘Lo Lo Lo’ adlı ikinci solo albümünü çıkarmıştır. ‘Lo Lo Lo’ adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başı olmuştur.

TUĞBA ÖZERK ALBÜMLERİ

Tuğba'dan Akustikler, Vo. 1 – 2020
Aklımda Sen Varsın – 2011
Aşkın Her Hali – 2009
Yıkıldı Duvarlarım – 2007
Tuğba Özerk – 2005
Hergele – 2019
Ahirim Sensin – 2019
Fikret Şeneş Şarkıları – 2019
Hergele (Akustik) – 2019
Aynı Semtin Çocukları – 2016
Süslü Günah – 2017
Çocuk Diskosu – 2016
Derin Darbe – 2014
Kolay Değil – 2012

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Tuğba Özerk
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tuğbaya lolo lo yaparız artık

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