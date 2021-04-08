Tuğba Özerk kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte sanatçı Tuğba Özerk biyografisi...

12 yaşındayken Sezen Aksu tarafından keşfedilen Türk pop şarkıcısı, söz yazarı ve bestecisi olan Tuğba Özerk, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Peki son olarak 2020 senesinde Tuğba'dan Akustikler albümünü çıkaran Tuğba Özerk kimdir, nereli ve kaç yaşında?

TUĞBA ÖZERK KİMDİR?

Tuğba Özerk, Türk pop şarkıcısı, söz yazarı ve bestecisidir ve 4 Haziran 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Melih Özakat İlkokulu, Özel Çakabey Lisesi ve İzmir Devlet Konservatuvarı mezunudur. 12 yaşında iken Sezen Aksu tarafından keşfedilmiş olan Tuğba Özerk daha sonra usta sanatçının vokalisti olarak sahne almaya başlamıştır. Okul hayatının bitmesinin ardından İstanbul'a taşınan Tuğba Özerk aralarında Ege, Deniz Seki gibi isimler bulunan sanatçılara da geri vokal yapmıştır. Daha sonra solo sahne çalışmalarına başlayan Özerk, 2002 senesinin Aralık ayında “Dün Gibi” adlı ilk solo albümünü çıkarmıştır. 6 Temmuz 2005 tarihinde ise ‘Lo Lo Lo’ adlı ikinci solo albümünü çıkarmıştır. ‘Lo Lo Lo’ adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başı olmuştur.