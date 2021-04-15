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Tuğba Özerk: Sosyal medya olmasa çocuk yapmazlar

15.04.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak klibindeki cesur sahnelerle magazin gündemine gelen şarkıcı Tuğba Özerk, isim vermeden bazı ünlüleri hedef aldığı 'sosyal medya' açıklaması ile yeni bir tartışma başlattı.

Tuğba Özerk: Sosyal medya olmasa çocuk yapmazlar

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren Tuğba Özerk, sosyal medya olmasaydı ünlülerin çocuk yapmayacağını iddia etti.

Eskiden sanatçıların özel hayatlarının saklandığını söyleyen 40 yaşındaki şarkıcı, "Şimdi sosyal medyada çocuklar ön planda, isimlerine hesaplar var. Evlilikler aşırı derecede göz önünde yaşanıyor" dedi.

Tuğba Özerk, "Eğer sosyal medya olmasaydı çoğu ünlünün çocuk yapıp, evleneceğini düşünmüyorum" sözleriyle, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Tuğba Özerk, koronavirüs pandemisi döneminde yazdığı 'Koltuklar ve Kitaplar' adlı şarkısının klibindeki cesur sahneleriyle dikkat çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Özerk Instagram
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kısmen doğru. Hepsi birbirini taklit ediyor.
kendisi de aynı yolda

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