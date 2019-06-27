MAGAZİN

Tuğçe Aral'dan bikinili pozlar! 'Sezon böyle açılır'

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2019 20:39 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en uzun bacaklı mankeni Tuğçe Aral, bikinili pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Tuğçe Aral'dan bikinili pozlar! 'Sezon böyle açılır'

Verdiği pozlarla aından sıkça söz ettiren güzel manken bu kez de “sezon böyle açılır” ifadesiyle sosyal medya da paylaşım yaptı.

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Ünlü mankenin pozlarına beğeni yağdı.

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