Tuğçe Aral'dan seksi paylaşım!

Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni olarak tanınan model Tuğçe Aral sosyal medyayı salladı.

Bodrum'da tatil yapan Aral'ın yayınladığı fotoğraflarına beğeni yağdı.

Aral'ın fotoğraflarını yoruma kapaması da gözlerden kaçmadı.

Aral daha önce verdiği bir söyleşide vücudunda estetik olup olmadığını şu cümlellerle açıklamıştı:

Sadece göğüslerim estetik. Yüzümde hiçbir estetik yok, dudaklarım dolgun olduğu için estetik zannediyorlar. Nedense güzel şeylerin doğal olduğunu kabul edemiyor insanımız.

Güzel olan şeyleri estetik olmadan olmuyormuş gibi şartlandrmışlar. Ben estetiğe karşıyım, çok gerek olmadıkça yapılmamalı. Günümüzde dudaklar, burunlar hep aynı komik oluyorlar. Allah vergisi her zaman daha güzeldir.



