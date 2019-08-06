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Tuğçe Aral'ın Kaz Dağları protestosundan çok dekoltesi konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 14:00 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni olarak bilinen Tuğçe Aral, Kaz Dağları'na yapılmak istenilen altın madeni projesine tepki amaçlı bir paylaşım yaptı. Ancak Aral, vücuduna yazdığı 'Kaz Dağları'na dokunma' yazısı nedeniyle büyük tepki çekti.

Tuğçe Aral'ın Kaz Dağları protestosundan çok dekoltesi konuşuldu

Ülkenin gündemine oturan Kaz Dağları, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Altın madeni projesi nedeniyle birçok ağacın kesilmesine bir tepki de en uzun bacaklı manken Tuğçe Aral'dan geldi. Ancak Aral'ın protesto biçimi biraz farklıydı ve haliyle gündemde yerini buldu.

400 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından vücuduna yazdığı 'Kaz Dağları'na dokunma' mesajını paylaşan Tuğçe Aral, kısa süre içerisinde olay oldu. Aral'ın göğüs dekolteli bu paylaşımı çoğu kişiye göre gündeme gelme amaçlıydı.

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Yoruma kapalı olarak yaptığı Kaz Dağları paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. Eleştiri yağmuruna tutulan Aral'a, "Gerçekten de çok göğüsten, pardon, gönülden bir paylaşım olmuş" ve "Kaza dağına dokunma ama..." yorumlar yapıldı.

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