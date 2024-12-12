Tuğçe Kandemir anne oldu! Bebeğinin ismini bakın ne koydu! Doğumhaneden paylaştı

Dillere pelesenk olan şarkıları, kendine has tarzı ve sempatik tavırları ile adını geniş kitlelere duyuran Tuğçe Kandemir'den müjdeli haber geldi.

Geçtiğimiz aralık ayında Abdullah Karatay'la nikah masasına oturan Kandemir anne oldu. Bu sabah saatlerinde bebeğini kucağına alan ünlü şarkıcı bebeğine 'Demir' ismini verdi.

YORUM YAĞDI

Doğum sonrası ameliyathaneden bebeği ile ilk karesini yayınlayan Tuğçe Kandemir kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü isme 'Allah analı babalı büyütsün', 'Sağlıkla büyüsün inşallah' şeklinde yorumlar yapıldı.

Doğumdan önce de paylaşım yapan Kandemir, "9 aylık harika bir serüvenin sonuna geldik. Allah'ın izniyle minik Demir yarın sabah kollarımızda olacak inşallah. Duygular şelale... Bol bol dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.