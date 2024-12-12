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  4. Tuğçe Kandemir anne oldu! Bebeğinin ismini bakın ne koydu! Doğumhaneden paylaştı

Tuğçe Kandemir anne oldu! Bebeğinin ismini bakın ne koydu! Doğumhaneden paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.12.2024 13:14
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'Aradan Çok Yıllar Geçti', 'Ah Ellerim Kırılaydı', 'Seni Öptüğüm Sokak' gibi dillere pelesenk şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tuğçe Kandemir'den müjdeli haber geldi. Kandemir anne oldu. Ünlü isim doğumhaneden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Tuğçe Kandemir anne oldu! Bebeğinin ismini bakın ne koydu! Doğumhaneden paylaştı

Dillere pelesenk olan şarkıları, kendine has tarzı ve sempatik tavırları ile adını geniş kitlelere duyuran Tuğçe Kandemir'den müjdeli haber geldi.

kandemir

Geçtiğimiz aralık ayında Abdullah Karatay'la nikah masasına oturan Kandemir anne oldu. Bu sabah saatlerinde bebeğini kucağına alan ünlü şarkıcı bebeğine 'Demir' ismini verdi.

demir 2

YORUM YAĞDI

Doğum sonrası ameliyathaneden bebeği ile ilk karesini yayınlayan Tuğçe Kandemir kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü isme 'Allah analı babalı büyütsün', 'Sağlıkla büyüsün inşallah' şeklinde yorumlar yapıldı.

demir 3

Doğumdan önce de paylaşım yapan Kandemir, "9 aylık harika bir serüvenin sonuna geldik. Allah'ın izniyle minik Demir yarın sabah kollarımızda olacak inşallah. Duygular şelale... Bol bol dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Tuğçe Kandemir
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