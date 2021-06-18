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Tuğçe Kandemir kimdir? Tuğçe Kandemir kaç yaşında ve nereli?

18.06.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğçe Kandemir, Star ekranlarında bir süredir izleyici ile buluşan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk oluyor. Programa konuk olmasıyla beraber birçok kişi tarafından araştırılan Tuğçe Kandemir, en çok çıkardığı “Bu Benim Öyküm” şarkısıyla tanınıyor. Öğretmenlik yaptığı sırada ilk şarkısını çıkaran Tuğçe Kandemir, daha sonra birkaç şarkı daha çıkarmıştır.

Tuğçe Kandemir kimdir? Tuğçe Kandemir kaç yaşında ve nereli?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olan Tuğçe Kandemir, birçok kişi tarafından merak ediliyor. 2018 yılında çıkardığı ilk şarkısı “Bu Benim Öyküm” ile oldukça popüler bir hale gelen Kandemir, Youtube’da 185 milyon izlenmeye ulaşmıştır. Daha sonra birkaç şarkı daha çıkaran Kandemir, kendisine bu alanda bir kariyer hedeflemiştir.

TUĞÇE KANDEMİR KİMDİR?

Tuğçe Kandemir 1 Ocak 1996 tarihinde Mersin'de doğdu. Türk şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmeni olarak biliniyor.

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Kandemir daha çok aşk ve hüzün üzerine söylediği şarkıları ile tanınıyor. Şarkıcılığa amatör olarak başlamış ve videoları YouTube'da beğenilince kendi şarkısını çıkarmaya karar vermiştir.

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2018 yılında öğretmenlik yaparken ilk şarkısı "Bu Benim Öyküm" adlı parçayı söylemiştir. Esas çıkışını Bilal Sonses ile birlikte söylediği "İçimdeki Sen" parçası ile yapmıştır. Bu şarkı YouTube'da 100 milyonun üzerinde izlenilmiştir.

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2019'da söylediği "Yelkovan" şarkısı ise 50 milyonun üzerinde izlenmiştir. Hâlâ Mersin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Fizy Müzik Ödülleri'nde Yılın En Çok Dinlenen Düet ödülünü "İçimdeki Sen" şarkısıyla Bilal Sonses ile birlikte kazanmıştır.

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Single'ları

  • "Bu Benim Öyküm" (2018)
  • "Yanlış" (2018)"İçimdeki Sen" (Bilal Sonses ile) (2018)
  • "Gülü Soldurmam" (2019)
  • "Yelkovan" (2019)"Yağmur" (2019)
  • "El-Âlem" (2020)
  • "Açıldı Kapılar" (Roni Can Durmus ile) (2020)
  • "Kurban Olduğum" (2020)
  • "Drama Köprüsü" (2020)

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Tuğçe Kandemir
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