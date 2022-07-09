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Tuğçe Kandemir tam konsere çıkacakken acı haber geldi!

09.07.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Tuğçe Kandemir sahneye çıkmadan hemen önce kötü haberi aldı. Ünlü şarkıcı, yaşadığı zorluğa rağmen sahneye çıktı ve “Dik durabilmek için çok savaş verdim. Umarım başarılı olmuşumdur" dedi.

Tuğçe Kandemir tam konsere çıkacakken acı haber geldi!

Şarkıcı ve söz yazarı Tuğçe Kandemir, Bursa konseri öncesi aldığı haberle yıkıldı. Konser öncesinde babaannesinin vefat haberini alan Kandemir, yaşadığı zorluğa rağmen sahneye adımını attı.

İçinde bulduğu duygusal anlara karşın sahnesinde dik duruşunu ve güçlülüğünü koruyan Kandemir, unutulmaz bir performansa da imza atarak, sevenlerinin bir kez daha hayranlığını kazandı.

'DİK DURABİLMEK İÇİN ÇOK SAVAŞ VERDİM'

Kandemir, bu özel anlara ilişkin “Hayatımın en zorlu konserlerinden biriydi Orhaneli. Konser öncesi babaannemin vefat haberini alıp, her şeye rağmen alanı dolduran binlerce güzel yüreği eğlendirebilmek için elimden geleni yaptım. Dik durabilmek için çok savaş verdim. Umarım başarılı olmuşumdur. Gelen herkese çok teşekkür ederim. Acımı bilmeden benimle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim. Sizleri seviyorum.” ifadelerine yer verdi.

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