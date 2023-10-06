Tuğçe Kandemir yapay zeka ile 90'lar akımına uydu, sosyal medya yıkıldı! ‘Müge Anlı ile Demet Akalın karışımı’

Ünlüler arasında popüler olan yapay zeka akımına katılan Tuğçe Kandemir sosyal medya paylaşımı ile dikkat çekti. Kendi fotoğrafını 1990'lardaki lise yıllığı görseline dönüştüren ünlü ismin paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Fakat o yorumlardan biri diğerlerini solladı.
Instagram hesabında yaptığı paylaşıma "90’ların aranan Asyalısı bulundu. Yalnız ben biraz rock'çı Serpil’e benzemişim ama olsun. Nasıl buldunuz?" notunu düşen Tuğça Kandemir, ‘Müge Anlı ile Demet Akalın karışımı olmuş’ yorumunu görünce kendini tutamadı.
Ünlü şarkıcı o yoruma şu yanıtı verdi:
"Müge Anlı daha bir yakın geldi."