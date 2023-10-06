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Tuğçe Kandemir yapay zeka ile 90'lar akımına uydu, sosyal medya yıkıldı! ‘Müge Anlı ile Demet Akalın karışımı’

06.10.2023 09:10 | Son Güncelleme:
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Son zamanların popüler yapay zeka uygulaması ile 90'lar lise yıllarına dönen Tuğçe Kandemir sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcı, bir hayranının ‘Müge Anlı ile Demet Akalın karışımı olmuş’ sözleri üzerine bakın ne dedi...

Ünlüler arasında popüler olan yapay zeka akımına katılan Tuğçe Kandemir sosyal medya paylaşımı ile dikkat çekti. Kendi fotoğrafını 1990'lardaki lise yıllığı görseline dönüştüren ünlü ismin paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Fakat o yorumlardan biri diğerlerini solladı.

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YAPAY ZEKA PAYLAŞIMINA GELEN YORUMA ÖYLE BİR YANIT VERDİ Kİ...

Instagram hesabında yaptığı paylaşıma "90’ların aranan Asyalısı bulundu. Yalnız ben biraz rock'çı Serpil’e benzemişim ama olsun. Nasıl buldunuz?" notunu düşen Tuğça Kandemir, ‘Müge Anlı ile Demet Akalın karışımı olmuş’ yorumunu görünce kendini tutamadı.

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DEMET AKALIN'I PAS GEÇTİ

Ünlü şarkıcı o yoruma şu yanıtı verdi:

"Müge Anlı daha bir yakın geldi."

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Demet Akalın Müge Anlı Tuğçe Kandemir yapay zeka sosyal medya

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