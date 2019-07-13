Tuğçe Kazaz'dan Anıtkabir'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na S-400 göndermesi

Yaptığı siyasi çıkışlarla adından söz ettiren eski manken Tuğçe Kazaz'dan çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu paylaşımı daha geldi.

İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

23 Haziran'da ikinci kez İBB Başkanı seçilen İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti ve çıkarılmamak üzere bir kez daha Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

23 Haziran seçimi öncesi İBB Başkanı İmamoğlu'na yaptığı nitelemelerle tepki çeken eski manken Tuğçe Kazaz, S400 üzerinden, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Kazaz, ikinci kez Anıtkabir'i ziyaret eden İmamoğlu'nu şov yapıyor göndermesinde bulundu.

"BİRİLERİNİN DERDİ ŞOV YAPMAK"

Kazaz Twitter hesabından tartışma yaratacak şu notu yazdı;

Birilerinin derdi Anıtkabir defteri üzerinden şov yapmak iken, birilerinin derdi ise Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek.





