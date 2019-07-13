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Tuğçe Kazaz'dan Anıtkabir'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na S-400 göndermesi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 13.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

Eski manken Tuğçe Kazaz ikinci kez Anıtkabir'i ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu şov yapmakla suçladı.

Tuğçe Kazaz'dan Anıtkabir'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na S-400 göndermesi

Yaptığı siyasi çıkışlarla adından söz ettiren eski manken Tuğçe Kazaz'dan çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu paylaşımı daha geldi.

İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

23 Haziran'da ikinci kez İBB Başkanı seçilen İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti ve çıkarılmamak üzere bir kez daha Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

23 Haziran seçimi öncesi İBB Başkanı İmamoğlu'na yaptığı nitelemelerle tepki çeken eski manken Tuğçe Kazaz, S400 üzerinden, Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Kazaz, ikinci kez Anıtkabir'i ziyaret eden İmamoğlu'nu şov yapıyor göndermesinde bulundu.

"BİRİLERİNİN DERDİ ŞOV YAPMAK"

Kazaz Twitter hesabından tartışma yaratacak şu notu yazdı;

Birilerinin derdi Anıtkabir defteri üzerinden şov yapmak iken, birilerinin derdi ise Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğçe Kazaz ekrem imamoğlu

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
chp nin herzamanki hali belli bir zaman gectikten sonra s400 biz getirdik diyebilirler
Herkes yalakacı olmuş. T.C heryerden kaldırarak mı Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafa edildiğini söylüyor bu kadın yazık halimize
Millet şov programlarına bayılıyor. Bakın tv lerde hangi kanalı açsanız şov! eeee doğal olarakta şov yapan kazanır oldu. Millet acı tecrübelerle şovun karın doyurmadığını öğrenecek!
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