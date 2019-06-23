Tuğçe Kazaz'ın İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

Yaptığı yorumlarla sosyal medyada sık sık gündem olan eski manken Tuğçe Kazaz tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimine ilişkin yorumları ile yine sosyal medyayı salladı.

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na söylediği sözlerle dikkat çeken Kazaz yoğun eleştirilerle karşılaştı.

İşte Kazaz'ın Twitter'da gündem olan paylaşımları:

"Seçim her ne kadar İstanbul için olsa da yansımaları hem Türkiye'yi etkileyecek hem de dış dünyanın Türkiye üzerine kurduğu dengeleri değiştirecek. İmamoğlu kazanırsa CB olması yönünde hareketler gerçekleşecek. Yıldırım kazanırsa İmamoğlu ile kurulan hayaller bitecek.

Bu arada her iki adayın seçmen kalitesini ölçmek istiyorsanız lütfen atacağım tweetlere gelecek yorumların kalitesine ve o yorumu yapan hesapların kime destek verdiğine bakın.

İmamoğlu kazanırsa uzun bir süredir ötekileştirilmiş ve bastırılmış duyguların esaretinde çırpınan millet ittifakı kazanacak. Yıldırım kazanırsa Türkiye kazanacak ve millet ittifakı seçmeninin bu duygulara olan esareti daha da artmış olacak.