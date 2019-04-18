Tuğçe Özbudak'ın değişimi! Görenler tanıyamıyor

İşte güzel oyuncunun son hali...

Ünlülerin estetiksiz halleri şaşırtıyor

Adanalı dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle milyonların sevgisini kazanan ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka biri oldu.

"KEŞKE DOĞAL KALSAYDIN" Yeni imajı yüzünden gelen eleştirilerden çok sıkılan Tuğçe Özbudak, bir açıklamasında estetikten önceki haline değinerek, "O zamanlar daha güzeldin, keşke doğal kalsaydın" yazmayın lütfen, yıllardır en çok duyduğum ve de doyduğum laf çünkü" şeklinde konuşmuştu.

Oyunculuk ve sunuculuk yapan Özbudak'ın yeni işi de olay olmuştu. Ekranların sevilen oyuncusuyken bir anda büyük bir değişime imza atan Tuğçe Özbudak, İşte Benim Stilim'e katıldıktan sonra, arkadaşıyla birlikte Caddebostan'da bir butik açtı.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve sürekli paylaşım yapan Özbudak'ın 216 bin takipçisi bulunuyor. Dünyanın birçok ülkesini gezen 36 yaşındaki oyuncu, Ankara'da doğmuş ve Bilkent Üniversitesinden mezun olmuştur.

FİNALE KADAR YÜKSELMİŞTİ Ekranlarda ilk olarak Adanalı dizisiyle tanınan Özbudak'ın buradaki oyunculuk serüveninin ardından El Gibi, Kuzey Rüzgarı, Nuri, İşler Güçler dizileriyle devam etti. Programlarda sunuculukta yapan Tuğçe Özbudak bu konudaki ilk tecrübesini Atv'de yayınlanan Gezi Günlüğü yarışmasında yaşadı. Ardından yemek ve magazin programları sunan oyuncu, kariyerine emlak ve gezi programı ile devam etti. Güzel yarışmacı bir dönem Star Tv'de Pasaport adlı yarışmayı sundu. Son olarak da İşte Benim Stilim'le ekranlara çıkan Özbudak, burada finale kadar yükselmeyi başarmıştır.

Miss Turkey 2014 Güzellik Yarışması'nda 2. güzel seçilen Dilan Çiçek Deniz son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında.

Son günlerde Çukur adlı diziyle adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz'in eski fotoğrafı ortaya çıktı.

Yüzündeki değişim dikkatli gözlerden kaçmasa da genç oyuncu yaptırdığı müdahaleyi açıklamaktan çekiniyor.

İşte Dilan Çiçek Deniz'in eski görünümü...

Azeri kızı Günel brahim Tatlıses’in 19 yıl önce keşfettiği 32 yaşındaki Azeri şarkıcı Günel Zeynalova geçirdiği estetik ameliyatlar sonrası bambaşka biri oldu.

985 doğumlu sanatçı Günel ilk albümü Ne Olur Allahım ile 1999 senesinde büyük çıkış yakalamış ardından 2004 yılında Azeri Günel ve 2008 yılında Adı Yok isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini almıştır.

Günel aslen Azerbaycan Ağdam’lıdır.

İŞTE GÜNEL'İN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ Günel Zeynalova kaşlarını aldırdı, burnuna estetik, dudaklarına ve yanaklarına dolgu yaptırdı.

İşte Azeri Kızı Günel'in şimdiki görüntüsü...

İşte Azeri Kızı Günel'in şimdiki görüntüsü...

Ünlü oyuncu Rojda Demirer'in yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Demirer'in burun ameliyatı olmadığı ve dudaklarına da dolgu yaptırmadığı hali ile şimdiki hali arasındaki fark takipçilerini şaşırttı.

İnanması güç ama bu fotoğraftaki genç kız şarkıcı Göksel'den başkası değil.

Şimdilerde güzelliği ve seksi görünümüyle dikkat çeken Göksel, gençlik döneminde bu görüntüden oldukça uzakmış.

İşte Göksel'in lise günlüğünden ortaya çıkan o fotoğraf

GÖKSEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ Yıllığın sosyal medyada çok konuşulması üzerine Göksel, ergenlik döneminden bir fotoğrafını paylaşarak : Evet günün şahane fotoğrafı benim. Ergenlik dönemim pek sert geçti, tombul ve gözlüklüydüm. Ahhh o yıllar! Kasetler, şarkılar, şiirler, henüz yeni keşfettiğim sesim" yazdı.

İşte oyunu Şükran Ovalı'nın yıllar önceki hali...

Bez Bebek dizisiyle ekrana gelen Şükran Ovalı'nın şimdilerde eski görüntüsünden eser kalmadı.

Şükran Ovalı son dönmede Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'le olan evliliği ile gündemde.

Şükran Ovalı

Şükran Ovalı

Demet Akalın'dan yıllar öncesine götüren paylaşım.

Akalın, paylaştığı fotoğrafın altına, "Bende fena değilim ama estetiksiz" notunu düştü.

Gökçe Bahadır

Sıla

Kerimcan Durmaz'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı...

Kerimcan Durmaz

Kerimcan Durmaz

Kerimcan Durmaz

İşte Umut Akyürek'in estetiksiz hali...

Umut Akyürek

Umut Akyürek

Umut Akyürek

Umut Akyürek

Umut Akyürek

Umut Akyürek

Umut Akyürek

İşte sevilen oyuncu Ayşe Tolga'nın yıllar önceki hali...

Ayşe Tolga

Ayşe Tolga

Ayşe Tolga

Ayşe Tolga

Dolunay Soysert şu sıralar farklı bir konuyla gündemde. Soysert'in estetik olmadan önceki halinin fotoğrafı ortaya çıktı.

Güzel oyuncu Dolunay Soysert'i sayısız televizyon dizisinde ve filmde gördük.

En son Fox Tv'de yayınlanan 'Bana Sevmeyi Anlat' dizisinde yer aldı.

Dolunay Soysert şu sıralar farklı bir konuyla gündemde. Soysert'in estetik olmadan önceki halinin fotoğrafı ortaya çıktı.

Dolunay Soysert'in estetiksiz halini görünce çok şaşıracaksınız.

Ünlü oyuncu estetikle değişime uğrayanlardan.

Soysert burun estetiği yaptırmış.

Birce Akalay

Birce Akalay

Birce Akalay

Birce Akalay

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Angelina Jolie’ye benzeyen Umut Akyürek’in estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı Ses sanatçısı Onur Akay, Angelina Jolie’ye benzerliğiyle dikkat çeken Umut Akyürek’in, 17 sene önce çekilmiş estetiksiz fotoğrafını paylaştı.

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, meslektaşı Umut Akyürek’le 1999 yılında konser sonrası çekilmiş bir fotoğrafını, sosyal medya hesabından #tbt hashtag'iyle paylaştı.

Akay, “Bu haftada Angelina Jolie ile #tbt yapalım! 1999 yılının Umut Akyürek’i, şimdilerde ise Türkiye’nin Angelina Jolie’si ve eşi Oktay Ertuğrul’la konser sonrası.” notunu düştü.

Her fırsatta, "Angelina Jolie'ye benzemeye çalışmıyorum. Bu benzerlikte cerrahi bir müdahalenin etkisi yok. Eski fotoğraflarıma bakın dilerseniz. Dudaklarım yüzde 100 orijinal.” açıklamasını yapan Akyürek’in, dudaklarının orijinal olmadığı bu fotoğrafla gün yüzüne çıktı.

Yaptırdığı bir dizi estetikle ünlü yıldız Angelina Jolie’ye benzediği iddia edilen Akyürek’in, bu fotoğrafına bakıldığında ise burnuna ve dudaklarına yapılan estetik operasyonlar hemen dikkat çekiyor.

Fotoğrafta, Akyürek’in eşi Türk halk müziği sanatçısı Oktay Ertuğrul’un ve ünlü sanatçı Onur Akay’ın da görüntüsü şimdikinden çok farklı.

Ona bir de böyle bakın...

Ünlü yıldız Fahriye Evcen'e peş peşe film, reklam ve dizi teklifleri yağıyor.

Fahriye Evcen, son olarak bir giyim markasının sonbahar kış reklam kampanyası için aldığı 1,5 milyon TL ücretle kaşesini 2 katına çıkardı.

Fakat bugün Fahriye Evcen'in estetik yaptırdığı iddiaları ortaya atıldı.

Ve işte ortaya çıkan o görüntüler...

Pınar Altuğ

Ebru Polat

Ebru Yaşar güzellik uğruna tam 5 kez ameliyat geçirdi.

Burun ameliyatı olup göğüslerine silikon koydurttu. Cildini traşlatan sanatçı belinden de yağ aldırdı.

Tuvana Türkay

Hande Ataizi İlk 1997 yılında göğüslerine slikon taktırdı. Bir yıl sonra da burnunu estetik operasyonla düzelttirdi.

Sonra iki yıl arayla iki ayrı burun ameliyatı daha oldu. Üç kez çenesini düzelttiren güzel oyuncu, üç defa da şakaklarına doku kokteyli enjekte ettirdi. Bir de üst dudağında slikon takviyesi var.

Petek Dinçöz

Hadise

Gülşen

Gülben Ergen

Emina Sandal

Deniz Akkaya

Demet Akalın

Aşkın Nur Yengi

Ajda Pekkan