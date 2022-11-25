Tuhaf eş anlamlısı nedir? Tuhaf kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tuhaf kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Arapçada "hediyeler" anlamına gelen "tuḥaf" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de eski dönemlerde "hediyeler" anlamında çoğul isim olarak kullanılan kelime daha sonralarında "garip, acayip" gibi anlamlarda tekil sıfat olarak kullanılmaya başlanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre tuhaf kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Acayip

Şaşılacak, garip

Güldürücü

Gülünç

Anlaşılmaz

Şaşılan bir şey karşısında söylenen söz

Tuhaf kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlısı olan kelimelerden biri de tuhaf kelimesidir. Tuhaf sözcüğü günlük hayatta sıkça karşılaştığımız ve esrarengiz olaylar için kullanılan bir kelimedir. Tuhaf kendi başına kullanılabildiği gibi farklı cümleler içinde de kullanılabilir. Tuhafın eş anlamlısı olan birden fazla sözcük vardır. Bu sözcüklerin hepsi hem tuhaf yerine hem de birbirleri yerine kullanılabilir. Tuhaf ile eş anlamlı olan sözcükler de tuhaf kelimesiyle aynı anlamda kullanılır. Tuhaf kelimesinin eş anlamı olan bütün sözcükler tuhaf yerine kullanılabilir. Anlamdaş kelimeler birbirlerine alternatif olan kelimeler olduğundan dolayı tekrara düşmeye de engel olur. Tuhaf eş anlamlısı kelimeler:

Acayip

Anlaşılmaz

Antika

Bed

Cins

Gülünç

Tuhafın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tuhaf yerine kullanılabilen birden fazla eş anlamlı kelime vardır. Tuhaf yerine ve birbirleri yerine kullanılan bu kelimeler yazılışları ve okunuşları ayrı olsa da hepsi aynı anlamı ifade eder. Türkçe yabancı dillerden birçok kelimeyi bünyesinde kullandığından dolayı zengin bir kelime dağarcığına sahiptir. Bu kelimeler de anlamdaş olarak karşımıza çıkar. Anlamdaş olan kelimeler örnek cümleler ile açıklandığı zaman daha iyi anlaşılır. Tuhafın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: