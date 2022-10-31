Mehtap eş anlamlısı nedir? Mehtap kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farsçanın eski dönemlerde edebî dil olarak kullanılması ve divan sanatçılarımızın Klasik Türk Edebiyatı Döneminde Farsçaya olan ilgisinin artmasıyla birlikte çeşitli Farsça kelimeler dilimize alınmıştır. Bu kelimelerden birisi de mehtap kelimesidir. Farsça kökenli olan mehtap kelimesi ay anlamına gelen "māh" ve ışık anlamına gelen "tāb" kelimelerinin tamlama oluşturmasıyla türeyen "māhtāb" kelimesinden alıntıdır. Ay ışığı, ay aydınlığı ve dolunay gibi anlamlarda kullanılan bu kelime dilimizde de benzer anlamda geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre mehtap kelimesinin anlamı "ay ışığı"dır.

Ayrıca mehtap kelimesiyle türetilmiş bir birleşik kelime de bulunur. "Mehtaba çıkmak" olarak türetilen bu birleşik kelime, ay ışığının altında denizde gezip dolaşmak anlamında kullanılır.

Mehtap kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türk dilinde bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Bu tür durumlarda o kelimenin hangi anlamda kullanıldığını tespit edebilmek için yer aldığı cümlenin bütününe bakılması gerekir. Yerine koyulacak olan doğru eş anlamlı kelimeyi de bu yöntem ile doğru seçebilmek mümkündür. Ancak mehtap kelimesinin tek bir anlamı ve eş anlamlısı bulunur. Mehtap kelimesinin eş anlamı olan ve cümle içinde mehtap yerine kullanılabilecek olan kelime "ay ışığı" kelimesidir. Mehtabın eş anlamlısı olan "ay ışığı" kelimesi cümle içinde mehtap yerine kullanılabilir.

Mehtabın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mehtap eş anlamlısı olan ay ışığı kelimesiyle ilgili çeşitli örnek cümleler kurulabilir. Mehtap kelimesinin eş anlamlısı ile örnek cümleler: