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Tuhaf gelenek! Dünyaya gelen her bebeğin ismine özel beste yapan acayip bir köy: Kongthong Köyü

21.06.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan kültürel zenginliğiyle tüm dünyanın dikkatini çeken bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Hindistan’da bulunan Kongthong Köyü ise kültürel olarak çarpıcı bir geleneği yüzyıllardır devam ettiriyor. Köyde yeni doğan her çocuk için bir şarkı besteleniyor. Ölümlerinden sonraki dahi kişiye özel olarak bestelenen şarkı bir başka kişi için kullanılmıyor.

Tuhaf gelenek! Dünyaya gelen her bebeğin ismine özel beste yapan acayip bir köy: Kongthong Köyü

Kuzeydoğu Hindistan’daki Kongthong köyü’nde yaşayanlara Khasiler deniyor. Halk, Meghalaya eyaletine bağlı Khasi Tepeleri’nde yer alıyor. Küçük bir yerleşim olan köyde tam 130 hane bulunuyor. Bu köyü diğerlerinden ayıran ve eşsiz kılan ise asırlardır yılmadan devam ettirdikleri melodi gelenekleri. Köyde yeni doğan bebeklere bir hafta içinde isim konuluyor ve aynı zamanda bu isme özel olarak bir de şarkı besteleniyor. Anne şarkısı olarak bilinen gelenekte, anneler şarkıyı bulmaktan sorumlu kişi seçiliyor. Bu durumdan dolayı aslında çoğu zaman anneler bebekleri için melodik isimler tercih ediyor. Ancak köyde günlük yaşamda isim yerine daha çok melodi kullanılıyor.

Şarkı geleneğinin kökeni aslında erkeklerin ormanda avlanırken birbirini takip edebilmesine dayanıyor. İnanışa göre, sesli bir şekilde ismi hitap edilen kişi kötü ruhlar tarafından yakalanmaması için herkese farklı bir şarkı besteleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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