Tüketen çok: Yulaf sütü meğer sanıldığı kadar masum değilmiş!

Süt ürünü tüketmeyenlerin sıkça tercih ettiği yulaf sütü, kıvamı ve hafif tadıyla son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Ancak her ürün aynı içeriğe sahip değil. Üretim yöntemi, eklenen malzemeler ve tüketilen miktar, içeceğin vücut üzerindeki etkisini değiştirebiliyor.

ETİKETTEKİ ŞEKERİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Yulaf sütü hazırlanırken yulaf suyla karıştırılıyor, parçalanıyor ve ardından süzülüyor. Üretim sırasında yulaftaki nişasta daha küçük şeker birimlerine ayrılabiliyor ve maltoz adı verilen şeker ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle ürüne sonradan şeker eklenmese bile besin etiketinde şeker görülebiliyor.

KAN ŞEKERİNİ HIZLI YÜKSELTEBİLİR

Maltozun glisemik indeksinin yüksek olması, yulaf sütünün kan şekerini hızlı yükseltebileceği yönündeki tartışmaların merkezinde yer alıyor. Ancak yalnızca glisemik indekse bakmak yeterli değil. Tüketilen miktar ve içeceğin hangi yiyeceklerle birlikte tüketildiği de kan şekeri üzerindeki etkiyi değiştirebiliyor.

KAHVEYE EKLEMEKLE BARDAK BARDAK İÇMEK AYNI DEĞİL

Kahveye az miktarda yulaf sütü eklemek ile büyük bir bardak yulaf sütünü tek başına içmek aynı etkiyi yaratmayabilir. Protein, lif ve yağ içeren yiyeceklerle birlikte tüketilen karbonhidratların daha yavaş sindirilebildiği belirtiliyor. Bu nedenle yulaf sütlü kahvenin yanında protein ve sağlıklı yağ içeren bir öğün tüketmek daha dengeli bir seçenek olabilir.

ETİKETİ OKUMADAN SEPETE ATMAYIN

Yulaf sütlerinin besin değerleri markadan markaya değişebiliyor. Bazı ürünlerde ilave şeker, bitkisel yağ ve farklı katkı maddeleri bulunurken bazıları daha sade bir içerikle hazırlanıyor. Protein miktarı da inek sütüne ve bazı diğer bitkisel içeceklere kıyasla daha düşük kalabiliyor.

Yulaf sütünü tamamen zararlı ya da mucizevi bir içecek olarak görmek doğru değil. Ürünün içeriğine, porsiyon miktarına ve gün içinde hangi besinlerle birlikte tüketildiğine dikkat etmek gerekiyor.