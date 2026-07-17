Vücudun her bir hücresini zehirliyor, mutfağınıza sokmayın

Bir kutu kolada yaklaşık 35-40 gram şeker bulunabiliyor. Bu miktar, Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük serbest şeker tüketimi için önerdiği sınırın önemli bir bölümünü tek başına karşılayabilir.

Sürekli yüksek miktarda şekerli içecek tüketimi; obezite, tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp-damar hastalıkları riskini artırabilir.

DİŞ SAĞLIĞINI DA OLUMSUZ ETKİLİYOR

Gazlı içeceklerde bulunan fosforik asit ve sitrik asit gibi bileşenler, diş minesinin zamanla aşınmasına neden olabilir. Şekerle birleşen bu asitler, çürük oluşumunu hızlandırırken diş hassasiyetini de artırabilir.

KAFEİN FAZLASI UYKU DÜZENİNİ BOZABİLİR

Kola başta olmak üzere birçok gazlı içecek kafein içeriyor. Uzmanlara göre, aşırı kafein tüketimi özellikle çocuklar, gençler ve hassas bireylerde uyku problemleri, çarpıntı, huzursuzluk ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlara yol açabilir.

DİYET GAZLI İÇECEKLER TAMAMEN MASUM DEĞİL

Şeker yerine yapay tatlandırıcı içeren diyet gazlı içecekler daha düşük kalorili olsa da, bunların uzun vadeli etkileri üzerine araştırmalar devam ediyor. Uzmanlar, bu ürünlerin de suyun yerine sürekli tüketilmesini önermiyor.

EN SAĞLIKLI TERCİHLER HANGİSİ?

Beslenme uzmanları, susuzluğu gidermek için ilk tercihin her zaman su olması gerektiğini vurguladı. Şekersiz maden suyu, ayran veya ev yapımı şekersiz bitki çayları da gazlı ve şekerli içeceklere alternatif olarak değerlendirilebiliyor.

UZMANLAR ÖLÇÜLÜ TÜKETİM UYARISI YAPTI

Uzmanlara göre kola ve diğer gazlı içecekler ara sıra ve sınırlı miktarda tüketildiğinde çoğu sağlıklı birey için ciddi bir risk oluşturmayabilir. Ancak düzenli ve yüksek miktarda tüketilmeleri, zaman içinde çeşitli sağlık sorunlarının gelişme ihtimalini artırabilir. Bu nedenle dengeli beslenme ve sağlıklı içecek tercihleri, uzun vadeli sağlık açısından büyük önem taşıyor.