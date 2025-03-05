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  4. Tüketimde soğuk savaş... Ne raflarda ürünler kaldı ne de kahvelerin isimleri aynı kaldı!

Tüketimde soğuk savaş... Ne raflarda ürünler kaldı ne de kahvelerin isimleri aynı kaldı!

05.03.2025 16:16
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.03.2025 16:16
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Kanada, ABD'nin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık 155 milyar dolar değerindeki ABD ürünlerini raflardan kaldırmaya başladı. "Kanada’dan Satın Al" hareketi hız kazanırken, sosyal medyada Americano'nun "Canadiano"ya dönüştüğü videolar gündem oldu.

Donald Trump’ın başkanlık döneminden bu yana devam eden Kanada-ABD gerginliği, ticaret savaşına dönüştü. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD’nin Kanada'ya uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık, 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceklerini açıkladı. Trudeau, Kanadalıların her zaman nazik ve makul davrandığını ancak ülkenin refahını tehlikeye atacak hiçbir adımı geri çevirmeyeceklerini belirtti.

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MARKETLERDE DEĞİŞİM BAŞLADI: ABD ÜRÜNLERİ RAFLARDAN KALDIRILIYOR

Ticaret savaşı hızla günlük hayata yansımaya başladı. Kanada’da, ABD ürünleri market raflarından toplanmaya başladı. Mağaza çalışanları, ürünleri tek tek toplarken, yerine yerli üretim malları yerleştiriliyor. Kanada’daki alışveriş yapanlar, yerli ürünleri tercih etme konusunda daha bilinçli hareket etmeye başladı.

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"KANADA’DAN SATIN AL" HAREKETİ BAŞLADI

Kanadalı tüketiciler, "Kanada’dan Satın Al" sloganıyla hareket etmeye başladı. Tüketiciler, satın alacakları ürünlerin Kanada’da üretilip üretilmediğini kontrol etmek için etiketleri dikkatlice inceliyor. Toronto’daki bazı marketler de bu talepleri karşılamak adına raflarında "Made in Canada" etiketlerine yer vermeye başladı.

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KAHVE İSİMLERİ BİLE DEĞİŞTİ

Öte yandan Kanada'da bulunan bazı kafelerde kahve isimlerinin değiştiği videolar sosyal medyada gündem oldu. Americano'nun isminin Canadiano olarak değiştirildiği anlar bir kullanıcı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. İki ülke arasındaki gerilimin düzeyinin artışı sosyal medyaya da yansıdı.

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