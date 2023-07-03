Tülden mini eteğiyle kanoya binen Emrata nefes kesti! Dekolteli pozları olay oldu

Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Emrata lakaplı model ve oyuncu Emily Ratajkowski sosyal medyadaki iddialı tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor. Instagram'da 30 milyon takipçisi bulunan ingiliz yıldız, bir reklam çekimi için kamera karşısına geçti.

Beyaz tülden mini eteğiyle kanoya binen güzel model, derin göğüs dekoltesiyle de dikkat çekti. Kusursuz fiziğini sergilemekten kaçınmayan ünlü modelin son paylaşımı olay oldu.

Beyaz tülden eteğiyle poz veren Emrata mini büstiyeriyle adeta nefes kesti. Ünlü ismin son gönderisine; 'Muhteşem görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum', 'Tek kelimeyle harika', 'Ne kadar güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Londra'da doğup büyüyen Emrata, Polonyalı bir anne ve İsrailli bir babanın kızı. 2004 yılında oyunculuğa adım atan Emrata, sonradan mankenliğe yöneldi.

Model olma hayalleriyle Kaliforniya Üniversitesi'ndeki eğitimini yarım bırakan yıldız, çıplak pozlarıyla sanat camiasının cesur kişilikleri arasında yer alıyor.

2018 yılında Sebastian Bear-McClard ile evlenen Emrata, 2022 yılında McClard'dan boşanmıştı.

''Bir daha evlenebileceğimi sanmıyorum'' itirafıyla adından söz ettiren Emrata, artık huzurunu her şeyin önünde tuttuğunu söylemişti.

Emrata'nın Sylvester Apollo Bear adında bir oğlu bulunuyor.





