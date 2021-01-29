Tüm dünyada geniş kitlelerin inandığı komplo teorileri!

Dünyanın oluşumundan bu yana insanlık tarihinde pek çok önemli gelişme meydana geldi. Çağ bitirip yeni bir çağ başlatan bu gelişmelerden bazılarının üzerindeki sis perdesi hala aralanamadı. Çünkü yaşanan olaylar komplo teorilerini de beraberinde getirmiştir. İşte dünya tarihine damga vuran komplo teorileri... HITLER ÖLMEDİ Hitlere ilişkin pek çok teori ortaya atılmıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında Hitler’in intihar etmediği ve kaçtığı konuşulan teoriler arasında yerini aldı. Hatta FBI 1945 yılından hazırladığı bir raporda, Hitler'in evinin altında bir tünel bulunduğu ve Hitler'in buradan firar ettiği yazılıydı. Bir süre Arjantin'de kaldığı düşünülen Hitler'in daha sonra Amerika ya da Antarktika'da yaşamına devam ettiği ortaya atılan teoriler arasında yerini aldı. PRENSES DIANA ÖLDÜRÜLDÜ Prens Charles ile evlenerek kraliyet ailesine giren Prenses Diana, belki de tarihin en çok konuşulan kraliyet ailesi üyelerinden biriydi. Medyanın ilgisini çeken Diana, paparaziler tarafından yakından takip ediliyordu. Hatta bu takip sırasında Diana, trafik kazası geçirerek öldü. Durum böyle olunca komplo teorileri de havalarda uçuştu. Söylentilere göre Lady Di’ye bir suikast düzenlendi. Diana ve şoförü ölürken korumasının kurtulması ve ardından kayıplara karışması bu teoriyi bir nebzede olsa destekledi.

Prenses Diana’dan modern modacıların bile takdir edebileceği püf noktalar! AYA HİÇ GİDİLMEDİ Sovyet Rusya ve ABD arasındaki uzay yarışı tüm dünyanın malumudur. Bu iki güçlü ülke uzay konusunda büyük bir rekabet içindedir. ABD’nin aya ayak basmasıyla yarışı kazandığı ise bilinen bir gerçektir. Ancak çoğu insan buna inanmamaktadır. İddialara göre ABD, bu yarışta galibiyet alabilmek için 51. Bölge'de gizli bir çekim düzenlemiştir. Görüntülerde gölgelerin farklı yerlere düşmesi, hiç yıldız görünmemesi gibi gerekçelerle görüntülerin kurgu olduğuna inanılıyor. ABD hükümeti ise bu iddiaları kesinlikle reddediyor. DÜNYA REPTILIAN IRKI TARAFINDAN YÖNETİLİYOR Ünlü komplo teorisyeni David Icke'ın 1999 yılında ortaya attığı bu teoriye göre dünyayı sürüngene benzeyen bir ırk olan reptilianlar yönetiyor. Icke, ABD başkanları, İngiltere kraliçesi ve dünyanın en zengin ailelerinin de birer reptilian olduğunu savunuyor. YAPAY TSUNAMI VE DEPREMLER Dünya üzerinde meydana gelen yıkıcı deprem ve tsunamilerin, ABD'nin yapay doğal afetler projesi olarak adlandırdığı H.A.A.R.P tarafından gerçekleştirildiğine inanılmaktadır. Söz konusu proje dahilinde Marmara depremi, Endonezya depremi, Japonya depremi gibi depremler yer almaktadır.