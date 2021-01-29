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Tüm dünyada geniş kitlelerin inandığı komplo teorileri!

Seray Üstün Seray Üstün 29.01.2021 09:51 | Son Güncelleme:
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Tüm dünyada geniş kitlelerin inandığı komplo teorileri!

İnsanlık tarihi buluşlarıyla ve yenilikleriyle olduğu kadar karanlık yönleriyle de ilgi çekiyor. İşte dünyanın oluşumundan günümüze kadar kulaktan kulağa yayılan; kimisi akla uygun gelse de kimisi ‘Yok artık’ dedirten komplo teorileri...

Dünyanın oluşumundan bu yana insanlık tarihinde pek çok önemli gelişme meydana geldi. Çağ bitirip yeni bir çağ başlatan bu gelişmelerden bazılarının üzerindeki sis perdesi hala aralanamadı. Çünkü yaşanan olaylar komplo teorilerini de beraberinde getirmiştir. İşte dünya tarihine damga vuran komplo teorileri...

HITLER ÖLMEDİ

hitler

Hitlere ilişkin pek çok teori ortaya atılmıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında Hitler’in intihar etmediği ve kaçtığı konuşulan teoriler arasında yerini aldı. Hatta FBI 1945 yılından hazırladığı bir raporda, Hitler'in evinin altında bir tünel bulunduğu ve Hitler'in buradan firar ettiği yazılıydı. Bir süre Arjantin'de kaldığı düşünülen Hitler'in daha sonra Amerika ya da Antarktika'da yaşamına devam ettiği ortaya atılan teoriler arasında yerini aldı.

PRENSES DIANA ÖLDÜRÜLDÜ

PRENSES DIANA

Prens Charles ile evlenerek kraliyet ailesine giren Prenses Diana, belki de tarihin en çok konuşulan kraliyet ailesi üyelerinden biriydi. Medyanın ilgisini çeken Diana, paparaziler tarafından yakından takip ediliyordu. Hatta bu takip sırasında Diana, trafik kazası geçirerek öldü. Durum böyle olunca komplo teorileri de havalarda uçuştu. Söylentilere göre Lady Di’ye bir suikast düzenlendi. Diana ve şoförü ölürken korumasının kurtulması ve ardından kayıplara karışması bu teoriyi bir nebzede olsa destekledi.

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AYA HİÇ GİDİLMEDİ

AY

Sovyet Rusya ve ABD arasındaki uzay yarışı tüm dünyanın malumudur. Bu iki güçlü ülke uzay konusunda büyük bir rekabet içindedir. ABD’nin aya ayak basmasıyla yarışı kazandığı ise bilinen bir gerçektir. Ancak çoğu insan buna inanmamaktadır. İddialara göre ABD, bu yarışta galibiyet alabilmek için 51. Bölge'de gizli bir çekim düzenlemiştir. Görüntülerde gölgelerin farklı yerlere düşmesi, hiç yıldız görünmemesi gibi gerekçelerle görüntülerin kurgu olduğuna inanılıyor. ABD hükümeti ise bu iddiaları kesinlikle reddediyor.

DÜNYA REPTILIAN IRKI TARAFINDAN YÖNETİLİYOR

rept

Ünlü komplo teorisyeni David Icke'ın 1999 yılında ortaya attığı bu teoriye göre dünyayı sürüngene benzeyen bir ırk olan reptilianlar yönetiyor. Icke, ABD başkanları, İngiltere kraliçesi ve dünyanın en zengin ailelerinin de birer reptilian olduğunu savunuyor.

YAPAY TSUNAMI VE DEPREMLER

TSUNAMI

Dünya üzerinde meydana gelen yıkıcı deprem ve tsunamilerin, ABD'nin yapay doğal afetler projesi olarak adlandırdığı H.A.A.R.P tarafından gerçekleştirildiğine inanılmaktadır. Söz konusu proje dahilinde Marmara depremi, Endonezya depremi, Japonya depremi gibi depremler yer almaktadır.

HZ. İSA EVLİYDİ

HZ. İSA

Dan Brown'un ünlü Da Vinci'nin Şifresi kitabına bakıldığı zaman Hz İsa'nın Magdalalı Meryem isminde bir kadın ile evli olduğu yazılıydı. Bunu ise Leonardo Da Vinci'nin Son Akşam Yemeği adlı freskinde Hz. İsa'nın yanında oturan kişinin havarilerinden Paul değil de eşi Meryem olduğunu öne sürerek söylemiştir. Bu teori, Hristiyan dünyasını derinden sarstı.

51.BÖLGENİN VARLIĞI

51. BÖLGE

1947 yılında Roswell kasabasına UFO düşmesi sonucu ölen uzaylıların Nevada Çölü üzerinde yer alan meşhur 51. Bölge'ye taşındığı her zaman en popüler iddialar arasında yer almaktadır. Öyle ki pek çok ABD başkanı 51. Bölge'nin varlığını reddetse de Barack Obama, 2013 yılında 51. Bölge'nin varlığını resmi olarak açıkladı. Bu da teorilerin doğru olduğuna işaret etti.

NÜFUS AZALTMA PROJELERİ

nüfus

Dünyanın geneline yayılan pek çok virüsün bilim insanları tarafından laboratuvar ortamında oluşturulduğu öne sürülmüştür. Dünya nüfusunu azaltmaya yönelik olarak yapılan bu çalışmaların ilk olarak AIDS virüsü ile başladığı öne sürülmüştür. Hatta günümüzde bile Afrikalı çocuklara kısırlık aşısı yapıldığı iddia edilmektedir.

ZOMBİ İSTİLASI

zombi

Birçok dizi ve filme konu olan zombi istilası hala günümüzde popüler olan bir konudur. Bu teori o kadar güçlü ki çoğu insan zombi istilası sırasında sığınacak yer inşa ettirmektedir. Bu zombi saldırısının ise yine insan eli ile yapılacağı düşünülmektedir.

11 EYLÜL SALDIRISI

11 eylül

11 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezine karşı yapılan terörist saldırı hakkında birçok komplo teorisi üretildi. Saldırının El Kaide tarafından gerçekleştirildiği doğrulanmış ve defalarca tekrarlanmış olsa da, komplo teorisi üretenlere göre, bu saldırı Amerika tarafından Orta Doğu'ya saldırmak ve petrollere erişim sağlamak için bahane yaratma amaçlı düzenlenmişti.

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