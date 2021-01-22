The Simpsons çizgi dizisinin geçmişten günümüze nasıl tahmin ettiğini bir türlü anlayamadığımız 15 olay!

Biraz ürkütücü ve akıl dışı olduğunun farkındayız. Dilerseniz buna kehanet ya da tahmin deyin ama Simpsonlar çizgi dizisinin yıllar öncesinde çekilen bölümlerinde bazı olaylar önceden gösterildi. 31 yıl önce ilk bölümü yayınlandığı günden beri efsanevi çizgi dizi Simpsonlar politikadan teknolojiye her konuda son derece doğru birçok tahminde bulundu. Simpsonlar bazı bölümlerinde işledikleri konuların ve olayların gerçek olmasıyla zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. İşte şimdiye kadar diziye konu olan ve gerçek olan olaylarıyla Simpsonlar kehanetleri...

KOBE BRAYANT’IN ÖLÜMÜ

2013 yılında yayınlanan bir bölümde Kobe Bryant'ın bir helikopter kazasında vefat etmesine yer verildi. 2020 yılında ise tüm zamanların en iyi basketbolcuları arasında yer alan NBA ve Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, 41 yaşında bir helikopter kazası sonucu hayata gözlerini yumdu.

KORONAVİRÜS

1993 yılında yayınlanan bir bölümde 2019 yılına damga vuran ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını konu edildi. 28 yıl öncesinde çizgi filimin yazar ekibi koronavirüs pandemisini işleyen bir bölüme imza atmıştı.