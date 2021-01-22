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The Simpsons çizgi dizisinin geçmişten günümüze nasıl tahmin ettiğini bir türlü anlayamadığımız 15 olay!

Seray Üstün Seray Üstün 22.01.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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The Simpsons çizgi dizisinin geçmişten günümüze nasıl tahmin ettiğini bir türlü anlayamadığımız 15 olay!

Simpsonlar çizgi dizisi Matt Groening tarafından yaratılan aminasyon televizyon durum komedisi olarak bilinir. Dizi Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie'den oluşan orta sınıf bir Amerikan ailesinin satirik bir parodisidir. Şov, Springfield adlı kurgusal bir şehirde geçmekte ve Amerikan kültürünü, toplumunu, televizyonunu ve farklı insanlık hallerini eleştirmektedir. Ancak Simpsonların bu kadar ünlenmesinin asıl nedeni yıllar öncesinde gelecekte yaşanacak olayları tahmin etmesidir.

Biraz ürkütücü ve akıl dışı olduğunun farkındayız. Dilerseniz buna kehanet ya da tahmin deyin ama Simpsonlar çizgi dizisinin yıllar öncesinde çekilen bölümlerinde bazı olaylar önceden gösterildi. 31 yıl önce ilk bölümü yayınlandığı günden beri efsanevi çizgi dizi Simpsonlar politikadan teknolojiye her konuda son derece doğru birçok tahminde bulundu. Simpsonlar bazı bölümlerinde işledikleri konuların ve olayların gerçek olmasıyla zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. İşte şimdiye kadar diziye konu olan ve gerçek olan olaylarıyla Simpsonlar kehanetleri...

KOBE BRAYANT’IN ÖLÜMÜ

KOBE

2013 yılında yayınlanan bir bölümde Kobe Bryant'ın bir helikopter kazasında vefat etmesine yer verildi. 2020 yılında ise tüm zamanların en iyi basketbolcuları arasında yer alan NBA ve Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, 41 yaşında bir helikopter kazası sonucu hayata gözlerini yumdu.

KORONAVİRÜS

koronavirüs

1993 yılında yayınlanan bir bölümde 2019 yılına damga vuran ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını konu edildi. 28 yıl öncesinde çizgi filimin yazar ekibi koronavirüs pandemisini işleyen bir bölüme imza atmıştı.

SPRINGFIELD POLİS MERKEZİ

yangın

2001 yılındaki bir bölümde Amerika’da başlayan ırkçılık karşıtı protestoların sonunda polis merkezi yakılmıştı. Bu olay yıllar sonra yaşandığında ise sosyal medya adeta harekete geçmişti.

DONALD TRUMP

donald

2000 yılında yayınlanan bir bölümde Donal Trump Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanı olarak seçilmişti. Bu olay ise 2016 yılındaki seçimlerde gerçekleşti.

LADY GAGA

lady gaga

Lady Gaga’nın 2017 yılında Super Bowl için hazırladığı şov, 2012 yılındaki Simpsonların bölümünde bütün detaylarıyla gösterilmişti.

AKILLI SAAT

akıllı saat

2015 yılında kullanıma başlanan akıllı saatlere yıllar öncesinde 1995 tarihinde Simpsonların bir bölümünde yer verilmişti.

ÇİFTLİK OYUNU

çiftlik oyunu

2009 yılında Farm Ville adlı oyunun ne kadar popüler olduğunu içinizde hatırlayanlar mutlaka olacaktır. Fakat Simpsons'ın bu bölümü 1998 yılında yayınlanmıştı.

OTOMATİK DÜZELTME

OTOMATİK DÜZELTME

2005 yılında hayatımıza giren otomatik düzeltme teknolojisi 1994 tarihinde Simpsonlar tarafından aktif bir şekilde kullanılıyordu.

BENGT HOLMSTRÖM

nobel

Holmstörm 2016 yılında bu ödülü kazanmış olsa da Simpsonlar 2010'da yayınladıkları bu bölümde zaten bu durumu göstermişlerdi.

BEYRUT PATLAMASI

beyrut patlaması

4 Ağustos 2020 tarihinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta gerçekleşen patlama Simpsonların bir bölümünde konu olarak ele alınmıştı. Bu bölümde Homer Simpson depodan patlayıcı satın aldı ve eve götürdüğü patlayıcıyı yanlışlıkla yaktı.Sonucunda ise tüm şehir alevler altında kaldı.

ROYN HORN

kaplan

1993 yılında yayınlanan Simpsonlar bölümünde Roy Horn’a bir kaplan saldırmıştı. İnanması güç ancak bu olay 2003 yılında gerçek oldu. Bir gösterisi sırasında Roy Horn bir kaplanın saldırısına uğradı.

EBOLA VİRÜSÜ

ebola

1997 yılında yayınlanan bölümde dünyayı etkisi altına alan Ebola virüsünden söz edildi. İsminin açık bir şekilde verildiği bu hastalık 2013 yılında dünyada geniş çaplı olarak yayıldı.

HIGGS BOZUNU DENKLEMİ

denklem

Higgs Bozonu 2012 yılında bulunmasına rağmen Homer 1998 yılında zaten bu denklemi çözmüştü.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA

görüntülü konuşma

Lisa'nın bir falcıdan gelecekle ilgili kehanetleri dinlediği sırada, 2010 yılında kolunda sesle kumanda edilebilen akıllı bir saat olan biriyle nişanlı olduğu görülüyor. Yine aynı bölümde günümüzde hepimizin kullandığı görüntülü konuşmalar da yer alıyor. Tesadüf olduğuna emin olmakla birlikte görüntü konuşma teknolojisinin hayatımıza 2010 yılında girdiğini de belirtmemiz gerekir.

11 EYLÜL SALDIRISI

11 eylül

Dokuzuncu sezon birinci bölümde Simpsons ailesi Manhattan'a gidiyor ve dünya ticaret merkezi önünde durdukları sırada ailenin kızı Lisa bir dergi tutuyor. Derginin kapağında 9 dolar yazıyor ve 11 gibi görünecek şekilde ikiz kuleler görünüyor. Bu sahneden tam 4 yıl sonra İkiz Kuleler'e saldırı gerçekleştiğini hepimiz biliyoruz zaten. Hem de 11.09 tarihinde.

BONUS: KAMALA HARRIS

bonus

Simpsons'ın on birinci sezonunun on yedinci bölümü olan ve ilk olarak 19 Mart 2000'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fox ağında yayınlanan 'Bart to the Future', Lisa Simpson'ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak tasvir ediyor. Bu bölümde, Lisa boynunda bir dizi beyaz inci bulunan mor bir pantolon giyiyor.

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