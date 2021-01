The Simpsons çizgi dizisinin geçmişten günümüze nasıl tahmin ettiğini bir türlü anlayamadığımız 15 olay!

11 EYLÜL SALDIRISI

Dokuzuncu sezon birinci bölümde Simpsons ailesi Manhattan'a gidiyor ve dünya ticaret merkezi önünde durdukları sırada ailenin kızı Lisa bir dergi tutuyor. Derginin kapağında 9 dolar yazıyor ve 11 gibi görünecek şekilde ikiz kuleler görünüyor. Bu sahneden tam 4 yıl sonra İkiz Kuleler'e saldırı gerçekleştiğini hepimiz biliyoruz zaten. Hem de 11.09 tarihinde.

BONUS: KAMALA HARRIS

Simpsons'ın on birinci sezonunun on yedinci bölümü olan ve ilk olarak 19 Mart 2000'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fox ağında yayınlanan 'Bart to the Future', Lisa Simpson'ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak tasvir ediyor. Bu bölümde, Lisa boynunda bir dizi beyaz inci bulunan mor bir pantolon giyiyor.