Prenses Diana’dan modern modacıların bile takdir edebileceği püf noktalar!

Prenses Diana, özgür ruhunu ilk kez kraliyet ailesinde ortaya koymasıyla hatırlanıyor. Kendine has giyim tarzıyla moda ikonu olarak kabul edilen Diana, bugün modern stilistlere bile ilham kaynağı oluyor. Adeta kuşaktan kuşağa anlatılarak bir efsaneye dönen Lady Diana o dönem birçok modacının hayranlık duyduğu giyim tarzıyla da tanınmıştı. İşte karşınızda Diana’nın imajını bu kadar çekici kılan küçük detaylar...

Prens Charles ile ayrılığının ardından Diana’nın özellikle halka açık anlarda kırmızı oje sürmeye başladığı dikkatli gözlerden kaçmamıştı.

MÜCEVHERLER

Prenses Diana’nın takıları her zaman kişiliğinin bir yansıması olarak algılandı. Günlük hayatında da takı takmayı seven Prenses Di’nin uğurlu kolyesi üzerinde D harfi olan altın bir kolyeydi. Arkadaşları tarafından on altıncı doğum gününde hediye edilen kolyeyi Diana, Prens Charles ile evlendikten sonra da takmaya devam etti.

MASKÜLEN TAVIR

Kraliyet ailesine mensup kadınların feminen görüntülerinin aksine Prenses Diana maskülen kombinleriyle modaya adeta yön vermişti. Dik yakalı balıkçı kazak, erkeksi bir ceket, takım elbise hatta bir papyon Prenses Diana’nın korkmadan tamamlayabileceği parçaları oluşturuyordu.

KONTRAST RENKLER

Kraliyet ailesinde her zaman parlak ve dikkat çekici renkler kraliçeye ait olmalıdır. Çünkü onun kalabalıklar içerisinde bile ayırt edilebilmesi gerekir. Parlak renkler olmasa Diana zıt renklerden oluşan dikkat çekici kombinleri ile kraliçenin bu kuralını da biraz esnetti.