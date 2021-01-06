Prenses Diana’dan modern modacıların bile takdir edebileceği püf noktalar!

Prenses Diana, özgür ruhunu ilk kez kraliyet ailesinde ortaya koymasıyla hatırlanıyor. Kendine has giyim tarzıyla moda ikonu olarak kabul edilen Diana, bugün modern stilistlere bile ilham kaynağı oluyor. Adeta kuşaktan kuşağa anlatılarak bir efsaneye dönen Lady Diana o dönem birçok modacının hayranlık duyduğu giyim tarzıyla da tanınmıştı. İşte karşınızda Diana’nın imajını bu kadar çekici kılan küçük detaylar...

ASİMETRİ

Prenses Diana’nın elbiseleri kendisi kadar büyük sükse yarattı. Düşük yakalı ve uzun modelleri tercih eden Diana’nın ikonik parçası 1996 yılında Versace tarafından tasarlanan tek omuzlu kraliyet mavisi elbisesi oldu.

BALON KOL

Balon kollu bluz ve elbiseler ilk kez 1980’li yıllarda Diana tarafından farklı şekillerde gösterildi. Diana geniş omuzları olmasına rağmen vatkalı modelleri de tercih ediyordu.

KIRMIZI OJE

Oje rengi kraliyet ailesi için özel bir kuraldır. Kraliçenin özel isteğine göre kraliyet kadınları ten rengi ya da açık tonlarda oje tercih edebiliyor. Prenses Diana ise kırmızı oje tercih ederek kraliyet ailesine karşı aslında tavrını gösterdi. Yıllar önce verdiği röportajında kraliyet kuralları için, “Kural kitabına göre gitmiyorum. Çünkü hayatımı kafadan değil kalpten yönetiyorum ve bu durum başımı belaya soktu. Bunu anlayabiliyorum” ifadelerini kullanmıştı.