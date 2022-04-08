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Tüm dünyada yayınlandı! Cinsel ilişkiye giren çift Google kameralarına yakalanınca işler karıştı

08.04.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Google sokak görünümü kamerası ilginç bir anda tanıklık etti. Portekizde sokak ortasında cinsel ilişkiye giren bir çifti yakalayan kamera o anları yanlışlıkla tüm dünyayla paylaştı. İsmi açıklanmayan çiftin uygunsuz anları kısa sürede viral oldu.

Tüm dünyada yayınlandı! Cinsel ilişkiye giren çift Google kameralarına yakalanınca işler karıştı

Portekiz’de halka açık bir otoyolun bitişiğinde park etmiş halde duran bir arabanın yanında cinsel ilişkiye giren bir çift Google sokak kamerasının çekim alanına girdi. Görüntüler, Google tarafından kuzey Portekiz'deki küçük Ponte de Lima kasabası yakınlarında, Braga kentinden yaklaşık 40 kilometre uzakta çekildi.

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SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

Reddit’te paylaşılan ve bir anda popüler olan görüntüler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Binler yorum ve beğeni alan görüntülerde kullanıcılar ismi açıklanmayan çifte ‘Neden orası?’ sorusunu yöneltti. Söz konusu çift, cinsel içeriğe izin vermeyen Google Haritalar uygulaması tarafından büyük ölçüde bulanıklaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Portekiz
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