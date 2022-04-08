Erkek arkadaşını öldüren OnlyFans yıldızı sosyal medya paylaşımıyla gündem yarattı! Erotik pozlarını yayınladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. OnlyFans’ta seksi fotoğraflarını ve videolarını satarak kısa sürede ünlenen 25 yaşındaki Courtney Clenney, sevgilisini bıçaklayarak öldürme suçundan gözaltına alındı ve sonrasında akıl hastanesine götürüldü. Gözaltına alınmadan önce Clenney’in sosyal medyada erotik pozlarını paylaşması tepki topladı. Fenomen isim gözaltına alındıktan sonra kendini öldürmekle tehdit etti ve canına kast etme şüphesiyle akıl hastanesine götürüldü.

DAHA ÖNCE DE ŞİDDET GÖSTERMİŞTİ

27 yaşındaki Christian Obumseli Miami’deki bir apartman dairesinde bıçaklanmış halde bulundu. Polisi araştırmaları ve olay yerin inceleme raporlarına göre, erkek arkadaşını Clenney'in kendisini çağırdığı lüks bir dairede bir kez omzundan bıçaklanarak öldürdüğü tespit edildi. Çiftin arkadaşları, yaşanan olay karşısında şoke olduklarını ancak Clenney'nin geçmişte Obumseli'ye şiddet uyguladığını da sözlerine ekledi. Çiftin birlikte yaşadığı binadaki komşular ise ikilinin uzun süredir şiddetli kavgalar ettiğini söyledi.

FİZİKSEL BİR TARTIŞMA YAŞANDI

Yaşadığı apartman dairesinde omzundan bıçaklanmış halde bulunan Obumseli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Miami Polis Teşkilatı sözcüsü olaya ilişkin olarak "Bıçaklanmadan önce aralarında fiziksel bir tartışma olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.



